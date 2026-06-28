متخصص تغذیه، با اشاره به کالری بالای غذا‌های نذری و خطر اضافه‌وزن، از شهروندان خواست نذری را به‌عنوان یک وعده غذایی کامل در نظر بگیرند، مصرف فیبر را افزایش دهند و برای نگهداری و توزیع غذای گرم از ظروف آلومینیومی یا شیشه‌ای استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمدرضا رسولی، متخصص تغذیه در گفت‌و‌گویی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول تغذیه‌ای در ایام محرم، هشدار داد: هر پُرس غذای نذری ممکن است بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوکالری انرژی داشته باشد و مصرف مداوم آن در طول دو هفته، به‌طور متوسط دو تا سه کیلوگرم اضافه‌وزن به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه غذا‌های نذری معمولاً چربی و کربوهیدرات بالا، اما فیبر بسیار کمی دارند، گفت: برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قند خون و کنترل کالری دریافتی، ضروری است افراد نذری را نه به‌عنوان یک وعده اضافی، بلکه در قالب یکی از وعده‌های اصلی غذایی مصرف کنند و همراه آن حتماً از سالاد یا سبزیجات تازه استفاده کنند.

این متخصص تغذیه با اشاره به شرایط بیماران مبتلا به فشار خون، دیابت و چربی خون تأکید کرد: این گروه‌ها باید با احتیاط بیشتری نذری مصرف کنند. غذا‌های نذری اغلب با روغن‌های جامد یا نمک زیاد تهیه می‌شوند و در نذری‌هایی مانند شربت و شیرینی‌جات، قند فراوانی وجود دارد که برای بیماران دیابتی خطرناک است.

رسولی همچنین مصرف چند دانه مغز (مانند بادام یا پسته) بلافاصله پس از صرف غذای نذری و انجام یک پیاده‌روی سبک ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای را راهکاری مؤثر برای کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی افزایش قند خون پس از غذا دانست.

وی درباره ظروف مناسب برای توزیع و نگهداری نذری‌ها گفت: ظروف یک‌بارمصرف شفاف و سفید رنگ به‌هیچ‌وجه برای غذای داغ مناسب نیستند و در تماس با گرما مواد شیمیایی آزاد می‌کنند. برای غذای گرم بهتر است از ظروف آلومینیومی استفاده شود، اما اگر قرار است غذا بیش از دو ساعت در این ظروف بماند. به‌ویژه غذا‌های اسیدی مانند قرمه‌سبزی یا قیمه ــ حتماً باید به ظرف شیشه‌ای یا پیرکس منتقل شود، چون تجمع آلومینیوم در بدن خطر بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر را افزایش می‌دهد.

وی بهترین گزینه برای نگهداری تمام انواع غذا‌ها را ظروف شیشه‌ای دانست و افزود: برای نوشیدنی‌های گرم نیز لیوان‌های کاغذی با پوشش مومی توصیه نمی‌شوند؛ به‌جای آن باید از لیوان‌های گیاهی و سلولزی استفاده کرد.

رسولی در پایان خطاب به نذردهندگان گفت: کیفیت را فدای کمیت نکنیم. ترجیحاً از مواد سالم‌تر استفاده کنید، حتی اگر حجم نذری کمتر شود. شربت‌ها کم‌شیرین تهیه شود و در تهیه یخ نیز از آب تصفیه‌شده و رعایت کامل بهداشت فردی اطمینان حاصل کنید. با این اقدامات ساده، هم نذر خود را به‌درستی ادا کرده‌ایم و هم سلامت شهروندان را حفظ می‌کنیم.