نظارت شرعی و بهداشتی بر ۲ هزار راس دام زنده و لاشه دام در آذربایجانشرقی
مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی گفت:در اجرای طرح نظارت شرعی و بهداشتی بر دامهای قربانی روزهای تاسوعا و عاشورا بر ۲ هزار راس دام زنده و لاشه دام در استان نظارت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی حامی گفت:در روزهای تاسوعا و عاشورا گروههای نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی در سطح آذربایجان شرقی تعداد یک هزار و ۲۸ راس دام زنده را پیش از کشتار مورد معاینه و بازرسی قرار دادند و بر فرآیند کشتار و عرضه ۹۷۷ لاشه دام قربانی نیز نظارت بهداشتی داشتند.
وی اظهار کرد: در جریان این بازرسیها، یک لاشه به طور کامل ضبط و ۶۷ لاشه نیز پس از انجام اصلاحات بهداشتی لازم، مجوز مصرف برای آن صادر و در مجموع ۱۲۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی گفت:در این مدت ۸۹ عدد کبد و ۱۲۸ عدد ریه به طور کامل ضبط و از مصرف انسانی خارج و ۶۹ عدد کبد و ۱۵ عدد کلیه نیز به دلیل وجود ضایعات حذف شد.
حامی ادامه داد:اجرای طرح نظارت بهداشتی بر دامهای قربانی با هدف صیانت از سلامت عمومی، پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام و اطمینانبخشی به شهروندان در مصرف فرآوردههای دامی سالم و بهداشتی انجام شد.