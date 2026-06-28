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مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان، با اشاره به اینکه میزان شیوع مصرف الکل، دخانیات و سایر مواد مخدر از دوران نوجوانی تا اواخر این دوره به سرعت افزایش و در جوانی به اوج میرسد گفت: تدوین و اجرای برنامههای پیشگیری در محیطهای مدرسه، خانواده و جامعه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر اسماعیل موسوی اصل اظهار کرد: برنامههای پیشگیری از سوءمصرف مواد باید انعطافپذیر بوده و متناسب با روندهای در حال تغییر طراحی و اجرا شوند، موثرترین برنامهها آن دسته از مداخلاتی هستند که عوامل خطر و عوامل محافظتی مرتبط با رفتار سو مصرف مواد را بهطور هدفمند مورد توجه قرار میدهند.
وی افزود: در میان نوجوانان، گرایش به مصرف مواد معمولا تحت تاثیر عوامل منفی اجتماعی و همچنین آسیبپذیریهای روانی ـ اجتماعی فرد در برابر این عوامل شکل میگیرد؛ بنابراین برنامههای پیشگیری باید این ابعاد را بهصورت همزمان مدنظر قرار دهند.
موسوی اصل ادامه داد: برنامههای پیشگیری مبتنی بر مدرسه که اثربخشی آنها در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، بر تقویت مهارتهای مقاومت در برابر مواد مخدر، خودتنظیمی، مهارتهای اجتماعی و اصلاح باورهای نادرست درباره شیوع مصرف مواد تمرکز دارند.
مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: موثرترین برنامهها، برنامههایی تعاملی، مهارتمحور و مستمر هستند که طی چندین سال اجرا میشوند؛ نتایج بررسیها نشان میدهد اجرای این برنامهها در مقایسه با دانشآموزانی که در آنها مشارکت ندارند، میتواند مصرف سیگار، الکل و سایر مواد را در میان جوانان کاهش دهد.
وی با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده خاطرنشان کرد: برنامههای پیشگیری مبتنی بر مدرسه، آثار کوتاهمدت و بلندمدت قابل توجهی بر کاهش رفتارهای مرتبط با مصرف مواد از خود نشان دادهاند.
موسوی اصل همچنین بر نقش خانواده در پیشگیری از سو مصرف مواد تاکید کرد و گفت: برنامههای مبتنی بر خانواده معمولا بر آموزش مهارتهای فرزندپروری، ارتقای عملکرد خانواده، بهبود ارتباطات و تقویت قوانین خانوادگی درباره سو مصرف مواد متمرکز هستند و مداخلاتی که مهارتهای فرزندپروری را با تقویت پیوندهای خانوادگی تلفیق میکنند، بیشترین اثربخشی را دارند.
این مقام مسئول مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه در پیشگیری از سو مصرف مواد اظهار کرد: برنامههای مبتنی بر جامعه که مجموعهای از اقدامات در مدارس، خانواده، رسانههای جمعی، سیاستهای عمومی و سازمانهای اجتماعی را بهصورت هماهنگ دنبال میکنند، در تغییر رفتار و کاهش گرایش به مصرف مواد، موثرترین رویکردها به شمار میروند.