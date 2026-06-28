به مناسبت دهه اول ماه محرم، ۷۲ دیگ غذای گرم در پویش اطعام و احسان حسینی با مشارکت خیران در اهواز پخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: در پویش اطعام و احسان حسینی که با مشارکت خیران و مردم نیکوکار در کمیته امداد شرق اهواز برگزار شد، ۷۲ دیگ غذای نذری به نیت شهدای کربلا پخته شده و میان نیازمندان توزیع گردید.

جمال شیبه با اشاره به تداوم پویش اطعام حسینی تا پایان ماه محرم و صفر افزود: این پویش در قالب تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین بسته‌های معیشتی میان نیازمندان با مشارکت مراکز نیکوکاری و کمک‌های مردم خیر استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: مردم نیکوکار می‌توانند از طریق، شماره گیری کد دستوری #۰۶۱*۸۸۷۷* و با نصب نرم افزار صدقه من در تلفن همراه در این طرح مشارکت کنند و ادارات کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.