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جانشین فرماندهی سپاه شهرستان پردیس از آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید خبر داد و گفت: در راستای ارائه خدمات مناسب، ۴۰ مدرسه برای اسکان زائران تجهیز و آمادهسازی شده و ۸۰ موکب نیز در نقاط مختلف شهرستان خدماترسانی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرگرد زیاری گفت: همه ظرفیتهای شهرستان پردیس برای میزبانی از زائران بسیج شده است.
وی در تشریح برنامههای شهرستان پردیس برای میزبانی از زائران اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، خدماتی، فرهنگی و امدادی، تمامی ظرفیتهای شهرستان برای خدمترسانی به زائران به کار گرفته شده است.
به گفته ی زیاری: در حوزه اسکان، ۴۰ مدرسه با امکانات مورد نیاز برای پذیرش و استقرار زائران آماده شده است تا در صورت نیاز، اسکان موقت و مناسب برای مسافران و زائران فراهم شود.
جانشین فرماندهی سپاه شهرستان پردیس ادامه داد: همچنین ۸۰ موکب در سطح شهرستان با مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، بسیج، خیران و نیروهای مردمی برپا خواهد شد که خدماتی از جمله پذیرایی، توزیع آب و غذا، خدمات فرهنگی، راهنمایی زائران و سایر خدمات مورد نیاز را ارائه میکنند.
سرگرد زیاری با اشاره به نقش مشارکت مردمی در برگزاری این برنامهها، تصریح کرد: بخش عمدهای از خدمات با همت مردم، بسیجیان و گروههای جهادی انجام میشود و این مشارکت مردمی، جلوهای از همدلی و انسجام در خدمترسانی به زائران است.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با فرمانداری، آموزش و پرورش، شهرداری، هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول انجام شده تا خدماترسانی به زائران بدون وقفه و با کیفیت مطلوب صورت گیرد.
جانشین فرماندهی سپاه شهرستان پردیس تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی، تأمین امنیت و مدیریت تردد زائران اندیشیده شده و شهرستان پردیس با آمادگی کامل، پذیرای زائران خواهد بود.