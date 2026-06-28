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۲ هزار و ۲۰۰ نفر در آذربایجانغربی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در پویش نذر خون عاشورایی مشارکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی از مشارکت ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در آذربایجانغربی در پویش نذر خون عاشورایی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: میزان اهدای خون در این ایام نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافته است.
مجتبی قهرمانرضائیه افزود: افزایش مشارکت مردم در این اقدام انساندوستانه و حیاتی، جان بسیاری از بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی را نجات میدهد. وی با قدردانی از حضور گسترده و مسئولانه مردم استان در این پویش، اظهار داشت: مردم مؤمن و نوعدوست آذربایجانغربی با الهام از فرهنگ ایثار و فداکاری حضرت اباعبداللهالحسین (ع) و یاران باوفایش، با حضور در مراکز اهدای خون، ارادت خود را به شهدای کربلا در قالب نذر خون به نمایش گذاشتند.
مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی با اشاره به نقش فرهنگ نذر خون در تامین ذخایر خونی استان، تصریح کرد: اهدای خون در مناسبتهای مذهبی طی سالهای اخیر به یک فرهنگ ارزشمند تبدیل شده و مردم استان همواره در شرایط مختلف، بهویژه در ایام محرم، با احساس مسئولیت اجتماعی در کنار سازمان انتقال خون بودهاند. قهرمانرضائیه با تاکید بر اینکه خون هیچ جایگزینی ندارد و تنها از طریق مشارکت داوطلبانه مردم تامین میشود، اضافه کرد: اهدای خون نباید به مناسبتهای خاص محدود شود، زیرا بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، سرطان، مادران باردار و مصدومان حوادث، در تمام روزهای سال به خون سالم و کافی نیاز دارند.
به گفته مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی، مشارکت مردم در اهدای خون نمادی از همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تداوم فرهنگ ایثار در جامعه است.