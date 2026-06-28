به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از اجرای طرح مانیتورینگ محصولات کشاورزی از مبدأ تولید تا مصرف‌کننده نهایی و آغاز فرآیند اجرای نسخه‌نویسی سموم کشاورزی در استان خبر داد.

احمد زیار لاریمی گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۳۰۰ داروخانه گیاه‌پزشکی در مازندران فعالیت می‌کنند که همگی دارای مسئول فنی معرفی‌شده از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هستند و به‌صورت مستمر تحت پایش و نظارت کارشناسان قرار دارند.

وی افزود: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت حفظ نباتات، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی، هر سال چهار مانور نظارتی برای جلوگیری از عرضه و فروش سموم قاچاق، تاریخ‌گذشته و ممنوعه در سطح استان برگزار می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، ضمن ضبط محصولات، پرونده برای رسیدگی قانونی تشکیل و در موارد لازم واحد متخلف پلمب خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به اجرای طرح مانیتورینگ محصولات کشاورزی گفت: برای نخستین بار در استان، فرآیند رصد و پایش محصول از مرحله تولید تا عرضه به مصرف‌کننده در دستور کار قرار گرفته است. این طرح به‌صورت پایلوت برای چهار محصول برنج، کیوی، پرتقال و گندم اجرا می‌شود و صدور گواهی ارتقای سلامت محصول، شناسه فنی و کد QR نیز در چارچوب بند «خ» ماده ۷۱ در حال انجام است.

زیار لاریمی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح نسخه‌نویسی سموم کشاورزی بیان کرد: هدف این طرح، جلوگیری از مصرف بی‌رویه و غیراصولی سموم است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان پس از دریافت نسخه از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، سم مناسب، میزان مصرف و زمان استفاده را بر اساس نظر کارشناسان تهیه و مصرف کنند.

وی یکی از چالش‌های بخش کشاورزی استان را کم‌رنگ بودن نقش دانش در فرآیند تولید دانست و افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت حدود ۹ هزار دانش‌آموخته بخش کشاورزی در ۲۵ رشته و گرایش تخصصی، دانش فنی را به واحد‌های تولیدی منتقل کرده و با افزایش سهم دانش در کنار نهاده‌هایی مانند آب، خاک، کود و سم، زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی را فراهم کند.