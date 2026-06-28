رئیس کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت، از جانمایی دو هزار موکب در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت، از جانمایی دو هزار موکب در قم خبر داد و از مردم خواست با الگوگیری از فرهنگ اربعین، در‌های خانه‌های خود را برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع بگشایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده گفت: دو هزار موکب در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، بلوار پیامبر اعظم (ص)، ورودی‌های شهر و پارکینگ‌ها مستقر می‌شوند و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران افزود: مشارکت مردم، مهم‌ترین رکن خدمت‌رسانی در این مراسم است و خانواده‌های قمی می‌توانند با فراهم کردن امکاناتی مانند آب، محل استراحت و سرویس بهداشتی، در این میزبانی سهیم باشند.

رئیس کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت همچنین از سازماندهی ۵۰۰ مسجد در قالب ستاد‌های مردمی و مشارکت گسترده خانواده‌های قمی در خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.