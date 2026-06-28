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وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری با همتای عراقی در بغداد گفت: تنگه هرمز تحت مدیریت ایران بعد از رفع موانع به ظرفیت قبل از جنگ برمیگردد و مسئولیت این ترتیبات با ایران است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، عباس عراقچی در نشست خبری با همتای عراقی در بغداد تصریح کرد: براساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده، هیچ نهاد و کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی ندارد.
وزیر امور خارجه همچنین افزود: تجربه حاصل از جنگ اخیر ایجاب میکند کشورهای حوزه خلیج فارس با رویکردی نوین در ساختار امنیتی منطقه تجدیدنظر کنند تا به چارچوبی جامع، بومی و بدون دخالت نیروهای خارجی دست یابیم.
عراقچی در ادامه گفت: از دوست و برادر عزیزم، جناب آقای فؤاد حسین، وزیر محترم امور خارجه جمهوری عراق، بهخاطر میزبانی گرم و سخنان ارزشمندی که درباره روابط دو کشور بیان کردند، صمیمانه تشکر میکنم. سفر من به بغداد در شرایطی بسیار ویژه انجام میشود. این نخستین سفر خارجی من پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورم و مقاومت قهرمانانه مردم ایران در جریان جنگ و تحولات پس از آن است.
وزیر خارجه تاکید کرد: نخستین هدف این سفر، قدردانی از دولت و ملت عراق بهدلیل حمایتها و همراهیهای ارزشمندشان با جمهوری اسلامی ایران است. دولت عراق مواضعی روشن و مسئولانه در محکومیت این تجاوز و حمایت از مردم ایران، بهعنوان قربانیان این اقدام، اتخاذ کرد. همچنین مردم عراق با ابراز همبستگی و حمایتهای گسترده خود، مایه دلگرمی ملت ایران شدند. از اینرو، وظیفه خود میدانستم در نخستین سفرم به بغداد، مراتب سپاس و قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از دولت و ملت برادر عراق اعلام کنم.
عراقچی تصریح کرد: هدف دوم سفر، تبریک به دولت جدید عراق است. این نخستین سفر من پس از تشکیل دولت جدید به ریاست جناب آقای الزیدی است. این فرصت را مغتنم میشمارم تا تشکیل دولت جدید را به ایشان و همچنین انتخاب مجدد برادر عزیزم، جناب آقای فؤاد حسین، به سمت وزیر امور خارجه تبریک بگویم و بر تداوم روابط ممتاز و شراکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق تأکید کنم. ما مصمم هستیم همکاریهای خود با دولت جدید عراق را، همانند گذشته، در تمامی حوزههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سایر زمینهها گسترش دهیم. این موضوع را امروز در دیدار با نخستوزیر محترم عراق نیز مطرح خواهم کرد و پیام تبریک رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقام معظم رهبری را به ایشان ابلاغ خواهم کرد.
وزیر خارجه خاطرنشان کرد: هدف دیگر این سفر، هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. میلیونها نفر از مردم عراق آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کردهاند. با تدبیر دولت عراق و همکاری شایسته مسئولان این کشور، مقرر شده است مراسم تشییع در شهرهای مقدس عراق برگزار شود. از دولت عراق، بهویژه نخستوزیر محترم، که ستادی ویژه برای هماهنگی این مراسم تشکیل دادهاند، صمیمانه تشکر میکنیم. امروز نیز نشستهای مشترکی با این ستاد خواهیم داشت تا آخرین هماهنگیها انجام شود و انشاءالله این مراسم باشکوه، با نهایت نظم و شکوه برگزار شود.
عراقچی همچنین گفت: در ادامه این سفر، روابط دوجانبه و همکاریهای دو کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و سایر زمینهها را نیز مرور خواهیم کرد. گفتوگوی بسیار خوبی با جناب آقای فؤاد حسین داشتیم و درباره تمامی موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردیم. روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و عراق برای ما بسیار ارزشمند است و با ارادهای جدی، مسیر توسعه این روابط را ادامه خواهیم داد. همچنین همتای عراقی خود را در جریان آخرین تحولات مربوط به جنگ تحمیلی علیه مردم ایران، روند مذاکرات و مفاد تفاهمات اخیر قرار دادم. در خصوص تنگه هرمز نیز تأکید کردم که بر اساس تفاهمات انجامشده، مدیریت و بازگشایی کامل تردد دریایی در این آبراه، پس از رفع موانع موجود، بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و روند اجرای این ترتیبات در حال انجام است.
وزیر خارجه افزود: مسئولیت اجرای این سازوکار صرفاً بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کشور یا نهاد دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد. هرگونه مداخله یا تلاش برای ایجاد ترتیباتی مغایر با تفاهمات موجود، تنها موجب پیچیدهتر شدن شرایط، تأخیر در بازگشت وضعیت عادی به تنگه هرمز و افزایش تنش خواهد شد؛ همانگونه که طی دو شب گذشته نیز شاهد برخی تحرکات تنشزا در این منطقه بودیم. از همه طرفها درخواست میکنم به تفاهمات انجامشده پایبند باشند، از هرگونه مداخله در روند مدیریت تنگه هرمز خودداری کنند و اجازه دهند این تفاهمات در مسیر خود اجرا شود.
عراقچی تاکید کرد: همچنین بر اساس مفاد تفاهمات، جنگ باید در همه جبههها، از جمله لبنان، متوقف شود. متأسفانه رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه میدهد. دولت آمریکا، بر اساس تعهداتی که پذیرفته است، مسئولیت دارد این حملات را متوقف کند، زمینه تثبیت آتشبس را فراهم آورد و مقدمات عقبنشینی از مناطق اشغالی را مهیا سازد. همچنین درباره آینده امنیت منطقه و ساختار امنیتی خلیج فارس گفتوگو کردیم. جنگ اخیر درسهای مهمی برای همه کشورهای منطقه داشت. معتقدم زمان آن رسیده است که با نگاهی جدید، چارچوبی منطقهای برای تأمین امنیت خلیج فارس، با مشارکت همه کشورهای منطقه و بدون حضور یا دخالت قدرتهای فرامنطقهای، شکل گیرد. در همین چارچوب، از پیشنهاد جناب آقای فؤاد حسین برای آغاز گفتوگوهای میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق استقبال میکنیم و آمادگی کامل داریم با دولت عراق برای پیشبرد این ابتکار همکاری کنیم.