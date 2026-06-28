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یکصد و بیستمین موج حضور آگاهانه، مستمر و باشکوه ملت بزرگ ایران در میادین سراسر کشور، جلوهای دیگر از تداوم اراده ملی در صیانت از عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شورا در اطلاعیهای ضمن تأکید بر اینکه هرگونه روند دیپلماتیک و مذاکره، بر مدار عزت، حکمت و مصلحت و تنها با التزام کامل به رهنمودها، خطوط قرمز و شروط راهبردی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلهالعالی) میتواند تأمینکننده منافع ملی و حافظ عزت ملت ایران باشد، از ملت شریف، بصیر و انقلابی ایران دعوت مینماید با حضور گسترده و پرصلابت در یکصد و بیستمین موج اجتماعات سراسری مردمی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای مظلوم هفتم تیر و اعلام حمایت قاطع از نیروهای جانبرکف مسلح، بار دیگر وحدت ملی، اقتدار مردمی و پایبندی به مسیر عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت و منافع عالی کشور را به نمایش بگذارند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
یکصد و بیستمین موج حضور آگاهانه، مستمر و باشکوه ملت بزرگ ایران در میادین سراسر کشور، جلوهای دیگر از تداوم اراده ملی در صیانت از عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که از نخستین ساعات جنگ تحمیلی سوم آغاز و در امتداد خود، به یکی از ماندگارترین سرمایههای اجتماعی و راهبردی انقلاب اسلامی و پشتوانهای استوار برای قدرت ملی تبدیل گردیده است. این حضور عظیم و کمنظیر، بار دیگر نشان داد که در منظومه فکری جمهوری اسلامی ایران، اقتدار ملی از پیوند وثیق «مردم، میدان و نظام» پدید میآید و هرگاه این پیوند استوارتر شود، اراده دشمن در هم شکسته و محاسبات جبهه استکبار دچار فروپاشی خواهد شد.
پاسخ مقتدرانه نیروی دریایی و هوا فضای سپاه به نقض آتش بس در ایران و لبنان که خلاف صریح بند یکم تفاهمنامه اسلام آباد است؛ با پرتاب موشکهای بالستیک و پهباد به هشت زیرساخت مهم ارتش کودک کش آمریکا در منطقه؛ مقارن با هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و فاجعه هفتم تیر -سالروز شهادت آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و هفتادودو تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی - یادآور این حقیقت راهبردی است که صیانت از ایران اسلامی، همواره مرهون پیوند ناگسستنی ایمان، مجاهدت، بصیرت و ایستادگی است، که دیروز در میدان مبارزه با تروریسم و نفاق و امروز در مواجهه با نظام سلطه و زیادهخواهیهای استکبار جهانی، ضامن استمرار عزت و امنیت ملی است. از همین رو، حمایت قاطع از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، حمایت از امنیت، استقلال و آینده ایران عزیز و پاسداشت مجاهدت همه شهیدانی است که اقتدار امروز این سرزمین، بر شانههای استوار آنان بنا شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه روند دیپلماتیک و مذاکره، بر مدار عزت، حکمت و مصلحت و تنها با التزام کامل به رهنمودها، خطوط قرمز و شروط راهبردی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلهالعالی) میتواند تأمینکننده منافع ملی و حافظ عزت ملت ایران باشد، هرگونه غفلت از تجربه بدعهدیهای مکرر آمریکا و اعتماد به وعدههای دشمن را مغایر با مصالح عالی کشور میداند و بر ضرورت حفظ همافزایی میان میدان، دیپلماسی و پشتوانه مردمی بهعنوان اضلاع مکمل قدرت جمهوری اسلامی ایران تأکید میورزد و از ملت شریف، بصیر و انقلابی ایران دعوت مینماید با حضور گسترده و پرصلابت در یکصد و بیستمین موج اجتماعات سراسری مردمی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای مظلوم هفتم تیر و اعلام حمایت قاطع از نیروهای جانبرکف مسلح، بار دیگر وحدت ملی، اقتدار مردمی و پایبندی به مسیر عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت و منافع عالی کشور را به نمایش بگذارند.