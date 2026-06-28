به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شورا در اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر اینکه هرگونه روند دیپلماتیک و مذاکره، بر مدار عزت، حکمت و مصلحت و تنها با التزام کامل به رهنمودها، خطوط قرمز و شروط راهبردی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظله‌العالی) می‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی و حافظ عزت ملت ایران باشد، از ملت شریف، بصیر و انقلابی ایران دعوت می‌نماید با حضور گسترده و پرصلابت در یکصد و بیستمین موج اجتماعات سراسری مردمی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای مظلوم هفتم تیر و اعلام حمایت قاطع از نیرو‌های جان‌برکف مسلح، بار دیگر وحدت ملی، اقتدار مردمی و پایبندی به مسیر عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت و منافع عالی کشور را به نمایش بگذارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

یکصد و بیستمین موج حضور آگاهانه، مستمر و باشکوه ملت بزرگ ایران در میادین سراسر کشور، جلوه‌ای دیگر از تداوم اراده ملی در صیانت از عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که از نخستین ساعات جنگ تحمیلی سوم آغاز و در امتداد خود، به یکی از ماندگارترین سرمایه‌های اجتماعی و راهبردی انقلاب اسلامی و پشتوانه‌ای استوار برای قدرت ملی تبدیل گردیده است. این حضور عظیم و کم‌نظیر، بار دیگر نشان داد که در منظومه فکری جمهوری اسلامی ایران، اقتدار ملی از پیوند وثیق «مردم، میدان و نظام» پدید می‌آید و هرگاه این پیوند استوارتر شود، اراده دشمن در هم شکسته و محاسبات جبهه استکبار دچار فروپاشی خواهد شد.

پاسخ مقتدرانه نیروی دریایی و هوا فضای سپاه به نقض آتش بس در ایران و لبنان که خلاف صریح بند یکم تفاهمنامه اسلام آباد است؛ با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهباد به هشت زیرساخت مهم ارتش کودک کش آمریکا در منطقه؛ مقارن با هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و فاجعه هفتم تیر -سالروز شهادت آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و هفتادودو تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی - یادآور این حقیقت راهبردی است که صیانت از ایران اسلامی، همواره مرهون پیوند ناگسستنی ایمان، مجاهدت، بصیرت و ایستادگی است، که دیروز در میدان مبارزه با تروریسم و نفاق و امروز در مواجهه با نظام سلطه و زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی، ضامن استمرار عزت و امنیت ملی است. از همین رو، حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، حمایت از امنیت، استقلال و آینده ایران عزیز و پاسداشت مجاهدت همه شهیدانی است که اقتدار امروز این سرزمین، بر شانه‌های استوار آنان بنا شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه روند دیپلماتیک و مذاکره، بر مدار عزت، حکمت و مصلحت و تنها با التزام کامل به رهنمودها، خطوط قرمز و شروط راهبردی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظله‌العالی) می‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی و حافظ عزت ملت ایران باشد، هرگونه غفلت از تجربه بدعهدی‌های مکرر آمریکا و اعتماد به وعده‌های دشمن را مغایر با مصالح عالی کشور می‌داند و بر ضرورت حفظ هم‌افزایی میان میدان، دیپلماسی و پشتوانه مردمی به‌عنوان اضلاع مکمل قدرت جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌ورزد و از ملت شریف، بصیر و انقلابی ایران دعوت می‌نماید با حضور گسترده و پرصلابت در یکصد و بیستمین موج اجتماعات سراسری مردمی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای مظلوم هفتم تیر و اعلام حمایت قاطع از نیرو‌های جان‌برکف مسلح، بار دیگر وحدت ملی، اقتدار مردمی و پایبندی به مسیر عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت و منافع عالی کشور را به نمایش بگذارند.