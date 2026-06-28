به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور تعیین خط رقابت اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ اتریش - هشتمین مرحله از رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ - شنبه شب در پیست ردبول در اشپیلبرگ برگزار شد.

نتایج این رقابت به این شرح است:

۱- جرج راسل از انگلیس - تیم مرسدس ۱:۰۶:۱۱۳ دقیقه

۲- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱:۰۶:۳۴۹،

۳- لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۱:۰۶:۴۰۸،

۴- کیمی آنتونلی از ایتالیا - مرسدس ۱:۰۶:۴۱۴،

۵- مکس فرشتاپن از هلند - ردبول ریسینگ ۱:۰۶:۴۷۵،

۶- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۱:۰۶:۵۰۲،

۷- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۱:۰۶:۵۱۱



- دور اصلی این رقابت امشب برگزار می‌شود.