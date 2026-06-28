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راننده تیم مرسدس دور اصلی هشتمین مرحله از رقابتهای فرمول یک قهرمانی جهان را از خط یک آغاز میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور تعیین خط رقابت اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ اتریش - هشتمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ - شنبه شب در پیست ردبول در اشپیلبرگ برگزار شد.
نتایج این رقابت به این شرح است:
۱- جرج راسل از انگلیس - تیم مرسدس ۱:۰۶:۱۱۳ دقیقه
۲- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱:۰۶:۳۴۹،
۳- لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۱:۰۶:۴۰۸،
۴- کیمی آنتونلی از ایتالیا - مرسدس ۱:۰۶:۴۱۴،
۵- مکس فرشتاپن از هلند - ردبول ریسینگ ۱:۰۶:۴۷۵،
۶- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن مرسدس ۱:۰۶:۵۰۲،
۷- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن مرسدس ۱:۰۶:۵۱۱
- دور اصلی این رقابت امشب برگزار میشود.