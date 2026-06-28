پیکر شاپور رحیمی خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاپور رحیمی، چهارشنبه سوم تیرماه، پس از گذراندن یک دوره بیماری در سن ۷۹ سالگی درگذشت. پیکر او پیش از ظهر یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در قطعه هنرمندان بهشت‌ زهرا (س) و در جوار بیژن سخنور به خاک سپرده شد.

سیدعباس عظیمی، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، در این مراسم به خانواده شاپور رحیمی تسلیت گفت و از دکتر مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل دفتر موسیقی، مدیرعامل انجمن موسیقی، ابراهیم شریفی ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ـ و معاون هنری این استان، سید مجید پوراحمدی ـ مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ـ و همچنین رئیس و کادر درمان بیمارستان آرام البرز برای هماهنگی و حمایت‌های مادی و معنوی در این هفته اخیر از زمان بستری شدن این هنرمند پیشکسوت تا امروز قدردانی کرد.

او با اشاره به این‌که شاپور رحیمی عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت بود، فقدان این هنرمند را ضایعه‌ای تلخ برای جامعه پیشکسوتان دانست و گفت: از این‌که امور مربوطه در این برهه حساس با همت همه دست‌اندرکاران، با وجود همه محدودیت‌ها و بضاعت اندک به خوبی پیش رفت، خدا را باید شکر کرد.

داود یاسری، مرتضی اعیان، میلاد کیایی، احمد عبدالهی‌نیا، سهیل محمودی، سیدعباس سجادی و ... از جمله هنرمندان پیشکسوت حاضر در این مراسم بودند. بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی در کنار سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم حضور داشتند.

شاپور رحیمی، متولد سال ۱۳۲۶ در تهران، فعالیت هنری خود را از دوران کودکی و با حضور در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد. او در ادامه، فراگیری آواز ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد و از آموزش‌های محمود کریمی، ادیب خوانساری، محمدرضا شجریان، عبدالله دوامی و نورعلی برومند بهره‌مند شد. همچنین نوازندگی عود (بربط) و ردیف‌های سازی را نزد نصرالله زرین‌پنجه و منصور نریمان فرا گرفت.

رحیمی از سال ۱۳۴۹ به تدریس موسیقی در مراکز آموزشی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، هنرستان ملی موسیقی و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی پرداخت و در تربیت شمار زیادی از هنرجویان موسیقی نقش داشت.

او همچنین به مدت چهار سال مدیریت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی را بر عهده داشت و در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه درجه یک هنری شد.