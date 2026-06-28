امام جمعه عباس‌آباد در یادواره شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را مهم‌ترین پشتوانه عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

فرهنگ شهادت، ضامن عزت و اقتدار ایران اسلامی است

فرهنگ شهادت، ضامن عزت و اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره شهدای دفاع مقدس، جنگ رمضان و امام شهید امت در شهیدمحله بخش مرکزی شهرستان عباس‌آباد با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

امام جمعه شهرستان عباس‌آباد در این مراسم با اشاره به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی و تنگه هرمز، این ظرفیت را از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، از منافع ملی و حقوق ملت دفاع خواهد کرد و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان با عزت و استقلال خواهد ایستاد.

حجت‌الاسلام احمدی با تبیین جایگاه والای شهادت، آن را اوج بندگی، اخلاص و تقرب به درگاه الهی دانست و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، بزرگ‌ترین سرمایه معنوی انقلاب اسلامی است؛ فرهنگی که همواره ضامن عزت، استقلال و اقتدار نظام اسلامی بوده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت و تجلیل از رشادت‌های شهدا و رزمندگان اسلام، تصریح کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهیدان والامقام است و حفظ آرمان‌های آنان، مسئولیتی همگانی برای همه نسل‌ها به شمار می‌رود.