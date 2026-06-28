بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، پودر‌های کاهش و افزایش وزن «رویال» تولید شرکت درمان دارو فاقد هرگونه مجوز از سازمان غذا و دارو بوده و دستور جمع‌آوری آنها از سطح عرضه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان غذا و دارو اعلام کرد: محصولات پودر کاهش وزن و پودر افزایش وزن رویال تولید شرکت درمان دارو فاقد هرگونه مجوز از اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو هستند.

این اقدام در پی گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مبنی بر مشاهده این کالا‌ها در سطح عرضه و فقدان برچسب اصالت روی آنها انجام شده است.

با توجه به غیرمجاز بودن این فرآورده‌ها و نبود کد رهگیری، امکان پایش کیفیت وجود ندارد و مسئولیت عوارض ناشی از مصرف آنها متوجه عرضه‌کنندگان غیررسمی خواهد بود.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو توصیه کرد؛ شهروندان برای حفظ سلامت خود، فرآورده‌های سلامت‌محور را تنها از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه کرده و برای اطمینان از اصالت محصولات، کد رهگیری آنها را از سامانه تی‌تک استعلام کنند.