به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شریف شریفی گفت: اراضی کشاورزی بعنوان ثروت و امانت می‌باشد که همواره موظف به حفظ و حراست از آن می‌باشیم. تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، اثرات زیان بار از جمله کاهش سطح اراضی و تولید محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.

وی افزود: در راستای اجرای قانون و دستورات قضایی دو ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان حمیدیه تخریب و ۳۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد شد.