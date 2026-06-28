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رئیس واحد بومیسازی فولاد مبارکه، از تأمین بیش از ۹۲ درصد اقلام، تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز این شرکت از طریق توان داخل خبر داد و گفت: کاهش هزینهها و افزایش بهره وری مهمترین دستاورد بومیسازی فولاد مبارکه است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی شهیدی، رئیس واحد بومیسازی فولاد مبارکه، کاهش هزینهها را از اصلیترین دستاوردهای بومیسازی برشمرد و گفت: حذف هزینههای حملونقل بینالمللی، کاهش ریسک نوسانات ارزی، کوتاهشدن زمان تحویل و کاهش موجودی انبار، از جمله مسیرهایی هستند که به بهبود شاخصهای مالی و ارتقای نتایج عملکردی کمک میکنند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای بلندمدت فولاد مبارکه، از تأمین بیش از ۹۲ درصد اقلام، تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز این شرکت از طریق توان داخل خبر داد.
آرمان امیری، معاون خرید فولاد مبارکه، هم در تشریح رویکرد کیفی این شرکت گفت: تأمینکنندگان داخلی پس از طی فرایندهای پذیرش، تحت برنامههای توانمندسازی قرار میگیرند. با برگزاری ممیزیهای منظم، انتقال دانش فنی و تدوین استانداردهای کیفی مشترک، کیفیت قطعات بومیسازیشده به سطحی رسیده است که از حیث صرفه اقتصادی، دسترسی و کیفیت، رقابتپذیری کامل با نمونههای خارجی دارد.
امیری با تأکید بر نقش بومیسازی در مسئولیتهای اجتماعی، اضافه کرد: اولویتدهی به تأمینکنندگان محلی، اشتغال منطقهای را تقویت کرده و فولاد مبارکه با تعریف الزامات پایداری، تنها با سازندگانی همکاری میکند که مجوزهای لازم در این حوزه را کسب کنند. در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تأمینکننده فعال در فهرست تأمینکنندگان (وندورلیست) این شرکت حضور دارند که نشاندهنده فرصتهای برابر برای همه توانمندان داخلی است.
معاون خرید فولاد مبارکه، توسعه همکاریهای راهبردی با تأمینکنندگان داخلی را از دیگر دستاوردهای این راهبرد برشمرد و افزود: قراردادهای بلندمدت، سرمایهگذاری مشترک در توسعه محصول و پذیرش خطر نصب قطعات بومی در خطوط تولید، پایداری زنجیره تأمین را افزایش داده و در ارزیابی مدل تعالی، امتیاز بالایی برای سازمان به همراه داشته است.
وی همچنین کاهش خطر تأمین را یکی از مهمترین ثمرات بومیسازی دانست و افزود: تجربه دوران تحریم نشان داد که وابستگی به خارج، آسیبپذیری جدی ایجاد میکند. سازمانی با زنجیره تأمین بومی قوی، تابآوری بیشتری در برابر تکانههای خارجی داشته و تداوم تولید خود را حفظ میکند که این امر در ارزیابی «نتایج کلیدی عملکرد» بسیار اثرگذار است.
صنعت فولاد ایران با تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن، یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور به شمار میرود. با این حال، این صنعت در سالهای اخیر با چالشهایی نظیر تحریمهای بینالمللی، محدودیت در واردات تجهیزات و نوسانات شدید بازار مواجه بوده است. در چنین شرایطی، بومیسازی زنجیره تأمین از یک گزینه به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده و شرکت فولاد مبارکه با تکیه بر این راهبرد، گامهای بلندی در جهت تعالی سازمانی و کاهش وابستگی برداشته است.