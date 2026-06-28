



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: پیشرفت خوبی در طرح‌های تقسیمات کشوری استان رخ داده است و مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته و در انتظار تصمیم نهایی دولت برای اعلام رسمی هستیم. مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: پیشرفت خوبی در طرح‌های تقسیمات کشوری استان رخ داده است و مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته و در انتظار تصمیم نهایی دولت برای اعلام رسمی هستیم.

علی‌اکبر فرهنگی‌نسب، افزود: ارتقاء بخش پاتاوه به شهرستان پاتاوه، ارتقاء بخش دیشموک به شهرستان، ارتقاء بخش چاروسا به شهرستان و ارتقاء دهستان دشمن‌زیاری به بخش، ارتقاء دهستان دشتروم به بخش، ارتقاء دهستان امامزاده جعفر به بخش و ارتقاء لیشتر به بخش مجموعه پیشنهادات است که در وزارت کشور دنبال می‌کنیم.

وی افزود: هفته گذشته آخرین طرح اصلاحیه دشت‌روم، لیشتر و امامزاده جعفر ارائه شد و از نظر ما در استانداری همه مراحل لازم انجام شده و این طرح‌ها مورد تایید وزارت کشور قرار گرفتند، اکنون تنها در انتظار تصمیم نهایی دولت هستیم تا بر اساس اولویت‌های اجرایی و امنیتی، زمان اعلام رسمی این تغییرات مشخص شود.

فرهنگی‌نسب با بیان اینکه ارتقاء دهستان دشتروم به بخش نهایی است، گفت: یکی از دلایل اصلی ارائه توجیهات برای این تغییرات ساختاری، توجه به پتانسیل‌های گردشگری منطقه، آب و هوا و کشاورزی است.