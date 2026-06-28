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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از کاهش هشت هزار و ۶۱۱ کیلوگرم اضافهوزن و چاقی در میان جوانان و میانسالان تحت پوشش در خوزستان خبر داد و این موفقیت را حاصل آموزش مستمر، مشاوره تغذیه، اصلاح الگوی غذایی و افزایش فعالیت بدنی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به دستاوردهای حوزه تغذیه در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: کارشناسان تغذیه در مراکز جامع سلامت، از میان هفت هزار و ۸۰۴ جوان و میانسال مبتلا به چاقی و چهار هزار و ۴۱۶ فرد دارای اضافهوزن که تحت مراقبت قرار داشتند، با آموزش مستمر، ارائه مشاوره تغذیه، اصلاح الگوی غذایی و افزایش تحرک بدنی، موفق به کاهش مجموع هشت هزار و ۶۱۱ کیلوگرم از وزن این افراد شدند.
وی با بیان اینکه بیماریهای غیرواگیر مهمترین علت مرگومیر در جهان و ایران هستند افزود: در کشور، ۷۶ درصد موارد مرگومیر ناشی از بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبیعروقی، سرطانها، دیابت و بیماریهای مزمن تنفسی است؛ الگوی غذایی نامناسب، از جمله مصرف بیرویه فستفودها، نوشابههای گازدار و نوشیدنیهای شیرین، مصرف زیاد قند، نمک و چربی و همچنین مصرف ناکافی میوه و سبزی، از مهمترین عوامل خطر ابتلا به این بیماریها به شمار میرود.
شریفی با اشاره به اینکه چاقی نتیجه عدم تعادل میان انرژی دریافتی و انرژی مصرفی است گفت: ذخیره بیش از حد چربی در بدن، علاوه بر افزایش خطر ابتلا به بیماریهای غیرواگیر، با افزایش تعداد سلولهای چربی نیز همراه است؛ موضوعی که روند کاهش وزن را دشوارتر میکند، همچنین محل تجمع چربی در بدن نیز در میزان خطر ابتلا به بیماریهای وابسته به چاقی نقش تعیینکنندهای دارد.
رییس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: اصلاح الگوی تغذیهای مردم از طریق مشاورههای تخصصی تغذیه، نقش موثری در پیشگیری و کنترل اضافهوزن، چاقی و کاهش بروز بیماریهای غیرواگیر دارد.
چاقی و اضافهوزن از مهمترین عوامل خطر ابتلا به بیماریهای غیرواگیر به شمار میروند. وزارت بهداشت در سالهای اخیر با اجرای برنامههای مراقبت، آموزش تغذیه، مشاوره تخصصی و ترویج فعالیت بدنی در مراکز جامع سلامت، کنترل اضافهوزن و اصلاح سبک زندگی را به عنوان یکی از اولویتهای نظام سلامت دنبال کرده است.
اجرای این برنامهها با هدف کاهش بار بیماریهای غیرواگیر و ارتقای سلامت جامعه در سراسر کشور، از جمله استان خوزستان، در حال انجام است.