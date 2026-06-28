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سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: ۲۱ هزار میلیارد تومان سود در۳ ماه نخست سال جاری از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب بیش از ۷ میلیون سهامدار واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در فصل بهار امسال، ۱۵۴ ناشر در مجموع ۲۱ هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۷۱ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم را به صورت متمرکز و بدون نیاز به مراجعه حضوری سهامداران، به حساب ۷ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۵۷ سهامدار از طریق اطلاعات سامانه «سجام» واریز کردند.
جزییات واریز سود جاری و سنواتی
از ۲۱ هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۷۱ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان سود پرداخت شده، ۱۹ هزار و ۲۰۵ میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان سود جاری متعلق به ۱۱۷ ناشر برای ۷ میلیون و ۷۹ هزار و ۹۸۵ سهامدار و به میزان ۲ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان سود سنواتی و حق تقدم متعلق به ۳۷ ناشر برای ۶۰۴ هزار و ۷۷۲ سهامدار از بستر اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سرمایهگذاران وایز شده است.