به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کاشان گفت: ساعت ۷ و ۵۱ دقیقه صبح امروز، گزارش حادثه ریزش آوار در محل گودبرداری طرح ساختمانی در بلوار صنعت کاشان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

سید مصطفی محتشمیان افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که دو کارگر ۳۵ و ۲۳ ساله بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های محل گودبرداری در زیر آوار گرفتار شده‌اند.

وی گفت: آتش‌نشانان، در گام نخست موفق شدند کارگر ۳۵ ساله را زنده از زیر آوار بیرون بکشند و به دلیل مصدومیت تحویل عوامل اورژانس دهند، اما متاسفانه با وجود تلاش امدادگران کارگر ۲۳ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در زیر آوار جان باخته بود و پیکر بی جانش به عوامل انتظامی تحویل داده شد.