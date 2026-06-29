به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️آرزو مرادی‌نسب، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به آغاز پیش‌ثبت‌نام کلاس اولی ها از ابتدای خردادماه گفت: فرآیند ثبت‌نام قطعی دانش‌آموزان در مدارس در حال انجام است و انتظار استاولیا برای تسهیل برنامه‌ریزی‌های آموزشی، سازماندهی کلاس‌ها و تأمین منابع مورد نیاز مدارس، ثبت‌نام فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی با بیان اینکه هیچ دانش‌آموز واجب‌التعلیمی نباید از تحصیل باز بماند، افزود: شرط ورود به پایه اول ابتدایی، داشتن سن قانونی ثبت‌نام و انجام سنجش سلامت بدو ورود است.

به گفته وی، در سال تحصیلی پیش رو، کودکان متولد نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و نیمه اول سال ۱۳۹۹ امکان ثبت‌نام در پایه اول را خواهند داشت و ثبت‌نام آنان منوط به انجام فرایند سنجش بدو ورود خواهد بود.

مرادی‌نسب خاطرنشان کرد: نخستین گام برای ثبت‌نام، مراجعه اولیا به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و انجام پیش‌ثبت‌نام است. همچنین ثبت سفارش کتاب‌های درسی به صورت متمرکز در مدارس انجام می‌شود و هزینه کتاب‌های درسی و بیمه دانش‌آموزی در زمان ثبت‌نام دریافت خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت سال‌های آغازین آموزش، از خانواده‌ها خواست ثبت‌نام فرزندان واجد شرایط خود را به تأخیر نیندازند و افزود: نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت دانش‌آموز، مناسب‌ترین گزینه برای بهره‌مندی از خدمات آموزشی است.

مرادی نسب خاطرنشان کرد: چنانچه خانواده‌ای به هر دلیل در بازه زمانی تعیین‌شده موفق به ثبت‌نام نشود، فرصت‌های تکمیلی برای ثبت‌نام پیش‌بینی خواهد شد.