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مهلت پیشثبتنام نوآموزان بدو ورود به دبستان استان سمنان برای سال تحصیلی آینده تا دهم تیرماه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️آرزو مرادینسب، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به آغاز پیشثبتنام کلاس اولی ها از ابتدای خردادماه گفت: فرآیند ثبتنام قطعی دانشآموزان در مدارس در حال انجام است و انتظار استاولیا برای تسهیل برنامهریزیهای آموزشی، سازماندهی کلاسها و تأمین منابع مورد نیاز مدارس، ثبتنام فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی با بیان اینکه هیچ دانشآموز واجبالتعلیمی نباید از تحصیل باز بماند، افزود: شرط ورود به پایه اول ابتدایی، داشتن سن قانونی ثبتنام و انجام سنجش سلامت بدو ورود است.
به گفته وی، در سال تحصیلی پیش رو، کودکان متولد نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و نیمه اول سال ۱۳۹۹ امکان ثبتنام در پایه اول را خواهند داشت و ثبتنام آنان منوط به انجام فرایند سنجش بدو ورود خواهد بود.
مرادینسب خاطرنشان کرد: نخستین گام برای ثبتنام، مراجعه اولیا به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و انجام پیشثبتنام است. همچنین ثبت سفارش کتابهای درسی به صورت متمرکز در مدارس انجام میشود و هزینه کتابهای درسی و بیمه دانشآموزی در زمان ثبتنام دریافت خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت سالهای آغازین آموزش، از خانوادهها خواست ثبتنام فرزندان واجد شرایط خود را به تأخیر نیندازند و افزود: نزدیکترین مدرسه به محل سکونت دانشآموز، مناسبترین گزینه برای بهرهمندی از خدمات آموزشی است.
مرادی نسب خاطرنشان کرد: چنانچه خانوادهای به هر دلیل در بازه زمانی تعیینشده موفق به ثبتنام نشود، فرصتهای تکمیلی برای ثبتنام پیشبینی خواهد شد.