پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: برای مقابله با بیابانزایی به مشارکت جدی مردم و خیرین نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با تاکید بر لزوم مشارکت مردم و به ویژه جوامع محلی در طرحهای بیابانزدایی، تصریح کرد: از نظر قانونی نیز راهکارهایی برای این امر در نظر گرفته شده که با عملیاتی کردن آنها حرکت بزرگی برای حفظ منابع طبیعی شکل میگیرد.
وی با اشاره به محدود بودن منابع آب و خاک کشور، حفاظت از این موهبتهای الهی را مسئولیتی بر دوش همه اعضای جامعه خواند و گفت: خیرین و علاقمندان به فعالیتهای عام المنفعه میتوانند در این زمینه نقش موثری داشته باشند و کمک کنند که حفاظت از منابع طبیعی تبدیل به یک دغدغه و یک فرهنگ عمومی شود.
وی واگذاری نهالستانها به جوامع محلی برای ایجاد انگیزه اقتصادی و حفاظت بهتر را راهکاری برای افزایش مشارکت مردم در این زمینه خواند و افزود: رویکرد دولت نیز باید از تصدی گری به تسهیلگری تغییر یابد و به حمایت، آموزش و توانمندسازی مردم محلی کمک کند.
هادربادی مقابله با بیابانزایی را نیازمند مشارکت همگانی و همافزایی تمام دستگاهها دانست و گفت: امیدواریم با پیگیری رسانه ها، یک عزم ملی در این زمینه شکل بگیرد.