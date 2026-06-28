مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: با اعطای تسهیلات، واحد‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم در استان به چرخه تولید باز می‌گردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهرام روانبخش در حاشیه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود : در این جلسه موضوع اختصاص تسهیلات پیش‌بینی‌شده در سفر ریاست جمهوری برای حمایت از بخش تولید مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در پرداخت این تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی استان مطرح شد.

وی ادامه داد : همچنین پرونده واحدهای تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده‌اند در کارگروه مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصویب اولیه برای بهره‌مندی این واحدها از حمایت‌ها و تسهیلات لازم انجام شد.

مدیرکل صمت خوزستان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان گفت: هدف از این تصمیمات، کمک به بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و حفظ اشتغال در استان است.

روانبخش تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مکلف شدند در چارچوب مصوبات این کارگروه، همکاری لازم را برای تأمین مالی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان به عمل آورند.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبات و حمایت‌های در نظر گرفته شده، روند احیا و تقویت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در استان شتاب بیشتری بگیرد.