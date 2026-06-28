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رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد از تدوین و چاپ دو کتاب راهبردی با محوریت معرفی ظرفیتهای گردشگری و توسعه ارتباطات بینالمللی شهر میراث جهانی یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیبی فاطمه حقیرالسادات از پیشرفت روند تدوین و چاپ دو اثر راهبردی در حوزه گردشگری و دیپلماسی شهری خبر داد و گفت: این دو کتاب با هدف معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده یزد در عرصه گردشگری و تعاملات بینالمللی در دست تهیه و انتشار قرار دارند.
وی با اشاره به کتاب «یزد زیبای من» افزود: این اثر برای نخستین بار به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر میشود و علاوه بر معرفی جاذبههای تاریخی، مذهبی و گردشگری شهر، شش مسیر ویژه گردشگری را در بافت تاریخی و محلات یزد با نگاهی تخصصی طراحی و معرفی کرده است.
حقیرالسادات ادامه داد: در این کتاب، افزون بر اماکن شناختهشده، ظرفیتها و جاذبههای کمتر دیدهشده شهر نیز معرفی شده تا گردشگران بتوانند با بهرهگیری از مسیرهای پیشنهادی، تجربهای متفاوت و عمیقتر از یزد داشته باشند. معرفی بازار تاریخی یزد، محلات کمتر شناختهشده و روایتهای فرهنگی و اجتماعی هر منطقه از دیگر ویژگیهای این اثر است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد، بهرهگیری از فناوریهای نوین را از نقاط قوت این کتاب برشمرد و تصریح کرد: برای هر یک از جاذبهها، شخصیتها و مکانهای معرفیشده، QR Code اختصاصی طراحی شده است تا مخاطبان با اسکن آنها به فیلمها، روایتها، داستانها و اطلاعات تکمیلی دسترسی پیدا کنند؛ قابلیتی که این کتاب را به مجموعهای تعاملی و کاربردی برای گردشگران تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه نسخههای فارسی و انگلیسی این کتاب برای استفاده گردشگران داخلی و خارجی، سفرا، هیئتهای بینالمللی و مهمانان ویژه پیشبینی شده است، اظهار داشت: این اثر میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی یزد در سطح بینالمللی ایفا کند.
حقیرالسادات همچنین از تدوین کتاب «دیپلماسی شهری و خواهرخواندههای یزد» خبر داد و گفت: این کتاب مجموعهای جامع از اطلاعات مربوط به شهرهای خواهرخوانده یزد، تفاهمنامههای موجود، همکاریهای در حال پیگیری و برنامههای آینده در حوزه روابط بینالملل شهری را در بر میگیرد.
وی افزود: در این اثر، ظرفیتهای همکاری یزد با شهرهای خواهرخوانده در حوزههای فرهنگی، گردشگری، علمی، دانشگاهی و اقتصادی بهصورت دقیق معرفی شده تا مدیران، پژوهشگران و فعالان حوزههای مختلف با فرصتهای همکاری بینالمللی این شهر بیش از پیش آشنا شوند.
حقیرالسادات در پایان تأکید کرد: انتشار این دو کتاب، گامی مؤثر در معرفی هویت فرهنگی یزد، تقویت دیپلماسی شهری و توسعه ارتباطات بینالمللی است و میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده شهر میراث جهانی یزد به مخاطبان داخلی و خارجی ایفا کند.