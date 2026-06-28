به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: سالانه بین ۵ تا ۶ میلیون مسافر و حدود ۴ میلیون تن کالا از پایانه‌های مرزی استان جابه‌جا می‌شود و روزانه نیز بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه کامیون از مرز‌های استان تردد می‌کنند.

ارسلان شکری افزود: آذربایجان غربی با برخورداری از ۱۲ هزار کیلومتر انواع راه، هفت پایانه مرزی رسمی، ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک و قرار گرفتن در مسیر کریدور‌های مهم بین‌المللی، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه تجارت، ترانزیت و اقتصاد کشور برخوردار است. وی با اشاره به فعالیت شش مرز رسمی استان و روند تجهیز مرز کوزه‌رش برای برقراری تردد مسافری افزود: تسریع در اجرای طرح جامع پایانه‌های مرزی که پیش‌تر در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور به تصویب رسیده و هم اکنون در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد، از مهم‌ترین مطالبات این حوزه است.

شکری اجرای طرح‌های توسعه پسکرانه‌های مرزی را از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای استان برشمرد و گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت پایانه‌ها، ارتقای سطح خدمات، تسهیل تردد و رونق مبادلات تجاری و ترانزیتی استان خواهد داشت. وی همچنین از رسیدن طرح احداث ایست اختیاری پایانه مرزی رازی به مرحله برگزاری مناقصه خبر داد و گفت: پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. شکری با برشمردن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پایانه مرزی رازی اظهار داشت: در حال حاضر این مرز قابلیت تردد روزانه بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ دستگاه کامیون را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: مطالعات مکان یابی برای احداث ایست اختیاری و پسکرانه پایانه مرزی تمرچین نیز در دست انجام است و پس از نهایی شدن مطالعات، مراحل اجرایی این طرح نیز دنبال خواهد شد.