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پیش بینی می شود، امسال بیش از ۷۷ هزار دانش آموز پایه هفتمی، در مدارس استان اصفهان ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ آموزش دور اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به آغاز فرآیند ثبتنام دانشآموزان پایه هفتم برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰، ۵، از خانوادهها خواست؛ با رعایت زمانبندی اعلامشده، در اولین فرصت در خصوص ثبتنام فرزندان خود اقدام کنند و این فرآیند را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وجیهه لوح موسوی با بیان اینکه ثبتنام دانشآموزان پایه هفتم در مدارس عادی دولتی از نخستین روز تیرماه آغاز شده است، ادامه داد: این فرآیند بر اساس برنامهریزی ابلاغی تا هفتم تیر ادامه دارد و در موارد خاص و در صورت وجود ظرفیت، امکان ثبتنام تا پایان شهریو نیز فراهم خواهد بود.
وی افزود: ثبتنام دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان نیز پس از اعلام نتایج آزمون ورودی و مطابق تقویم اعلامی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در دستور کار قرار میگیرد و ثبتنام مدارس شاهد نیز بر اساس دستورالعمل مربوطه تا پایان تیر ادامه خواهد داشت.
لوح موسوی با اشاره به آمار دانشآموزان ورودی پایه هفتم در استان گفت: بر اساس پیشبینیها، انتظار میرود در سال تحصیلی جدید، ۷۷ هزار و ۲۵۳ دانشآموز وارد پایه هفتم مدارس استان اصفهان شوند.
رئیس ادارۀ آموزش دور اول متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان روند ثبتنام در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با همکاری ادارههای آموزش و پرورش، مدیران مدارس و عوامل اجرایی، فرآیند ثبتنام مطابق برنامه در حال انجام است و اکثر مدارس اقدامات اولیه را آغاز کردهاند.
وی با اشاره به اینکه خانوادهها ثبتنام فرزندان خود را به روزهای پایانی موکول نکنند، ادامه داد: اولیای دانشآموزان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مدرسه محل سکونت، برای ثبتنام اقدام کنند؛ همچنین مطابق ضوابط، دانشآموزانی که پدر یا مادر آنان شاغل هستند، در شرایط وجود ظرفیت، امکان ثبتنام در مدرسه نزدیک محل کار یکی از والدین را نیز خواهند داشت.
رئیس ادارۀ آموزش دور اول متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان تأکید کرد: ثبتنام در مدارس دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی محل سکونت انجام میشود و دریافت هرگونه وجه به عنوان شرط ثبتنام، خارج از ضوابط و مقررات آموزش و پرورش است.
لوح موسوی درباره نحوه پیگیری مشکلات احتمالی ثبتنام ادامه داد: خانوادهها در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام، ابتدا موضوع را از طریق مدیر مدرسه، سپس کارشناسان آموزش متوسطه یا ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش مناطق و در صورت نیاز از طریق ادارهکل آموزش و پرورش استان پیگیری کنند.