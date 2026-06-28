به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️حسین شاهینی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت : این اقدام در چارچوب برنامه ملی مدیریت پسماند و در راستای اجرای قانون حفاظت از خاک انجام شد تا از باقی ماندن پلاستیک‌ در اراضی زراعی و تبدیل آنها به یکی از عوامل آلودگی خاک جلوگیری کرد.

وی افزود: پلاستیک‌های مورد استفاده در کشت‌های زیر پلاستیک، اگر پس از برداشت محصول از مزارع جمع‌آوری نشوند، سال‌ها در خاک باقی مانده و ضمن کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک، به مرور به ذرات ریزپلاستیک تبدیل می‌شوند؛ ذراتی که سلامت خاک، محیط زیست و پایداری تولید محصولات کشاورزی را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کنند.