پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: از نیروهای حقالتدریس برای اجرای طرحهای حامی و تقویت در مدارس استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی افزود: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، حقوق، مزایا و بیمه این نیروها پرداخت میشود و طبق تأکید وزیر آموزش و پرورش، اولویت بهکارگیری با نیروهای حقالتدریس است. در صورت نیاز، از نیروهای جهادی و داوطلب نیز استفاده خواهد شد.
فرهادی گفت: این طرح با هدف حمایت از یادگیری دانشآموزانی که نیازمند توجه و پشتیبانی آموزشی بیشتری هستند طراحی شده و تلاش دارد با ارائه برنامههای آموزشی هدفمند، زمینه جبران کاستیهای یادگیری و تقویت فرصتهای یادگیری برای دانشآموزان را فراهم کند.