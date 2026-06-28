رئیس سازمان امور دانشجویان از اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی از ترم آینده با واریز یارانه غذای دانشجویان به کیف پول آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا گفت: در این طرح، رستوران‌های مکمل در محیط‌های دانشگاهی راه اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در طرح جدید، یارانه غذای دانشجویی به صورت مستقیم به دانشجویان پرداخت می‌شود یعنی یارانه غذا در اختیار خود دانشجو به طور مستقیم قرار می‌گیرد.

به گفته حبیبا, هدف این است که دانشگاه‌ها به‌جای تمرکز بر تولید غذا، بر فراهم کردن امکانات و تسهیلات برای دانشجویان تمرکز کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: در طرح جدید، یارانه غذایی که پیش‌تر به پیمانکاران پرداخت می‌شد، مستقیماً به خود دانشجو اختصاص خواهد یافت که با این رویکرد، علاوه بر افزایش کیفیت غذا و بهبود سهم دانشجو، از اتلاف منابع جلوگیری شده و هزینه‌های سنگین مربوط به تجهیزات تولید غذا نیز حذف خواهد شد.

گفتنی است، برنامه اصلی وزارت علوم این است که از تصدی مستقیم تولید غذا خارج شده و مدیریت این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.