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پذیره نویسی اوراق ۳.۵ همتی حمل و نقل عمومی اصفهان در شورای اینم کلانشهر به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه دویست و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تصویب پیشنویس قرارداد تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت به ارزش ۳.۵ همت (۳۵ هزار میلیارد ریال) برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی در این کلانشهر گفت: این مصوبه زمینه تسریع در اجرای طرحهای عمرانی به ویژه توسعه خط دوم مترو و خرید ناوگان جدید اتوبوسرانی را فراهم میکند.
علی صالحی همچنین از تصویب مساعدت به مراکز فرهنگی و مذهبی شهر خبر داد و افزود: بر این اساس، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به یک مجموعه فرهنگی مذهبی در خیابان جی، یک مجموعه در محله دهنو و ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز به مسجد و مجموعه فرهنگی ـ مذهبی واقع در خیابان شاهد در منطقه هفت شهرداری اصفهان اختصاص یافت.
سخنگوی شورای شهر اصفهان ادامه داد: گزارش عملکرد مالی شورای اسلامی شهر اصفهان در شش ماهه نخست و دوم سال ۱۴۰۴ نیز مطابق الزامات قانونی بررسی و به تصویب اعضای شورا رسید.
رییس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه افزود: مسیرهای اصلی طرحهای ترافیکی شهید رئیسی و شهید فخریزاده تا پایان تیر ماه به بهرهبرداری میرسد و با افتتاح آنها، بخشی از گرههای ترافیکی شهر برطرف خواهد شد.
رسول میرباقری با اشاره به وضعیت مالی سازمان عمران شهرداری گفت: مهمترین چالش این سازمان، انباشت مطالبات ناشی از اجرای طرحهای سالهای گذشته است.
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این نشست بر تسریع در بهرهبرداری از طرحهای عمرانی شهر از جمله ایستگاههای مترو، شهید رئیسی و پلهای شهید فخریزاده تاکید کرد و گفت: تکمیل و افتتاح این طرحها میتواند سطح خدمات شهری و رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد.
مجید نادرالاصلی ادامه داد: با وجود شرایط خاص، تعدادی از طرحهای مهم شهری به مراحل پایانی رسیدهاند و ضروری است، بهرهبرداری از آنها بدون تأخیر انجام شود.
رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان هم در این جلسه گفت: با همکاری شهرداری، خیران و مشارکت مردم، بیش از ۹۵ درصد منازل آسیب دیده در حوادث اخیر بازسازی و به مالکان تحویل شده و این اقدام نمونهای موفق از هم افزایی و خدمترسانی در شرایط بحرانی است.
عباس حاجرسولیها ادامه داد: سپردن مسئولیت بازسازی این منازل به شهرداریها تجربهای نو در مدیریت شهری بود که میتواند بهعنوان الگویی موفق ثبت و مستندسازی شود تا در صورت وقوع شرایط مشابه، زمینه بهرهگیری از این تجربه در مدیریت بحران فراهم باشد.
اصفهان دارای ۲ میلیون نفر جمعیت و ۱۵ منطقه شهرداری است.