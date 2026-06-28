به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج آبادان در جلسه مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: مسئولان در این نشست با بررسی آسیب های اجتماعی در محله های مختلف بویژه محله میدان طیب (کشتارگاه سابق) آبادان بر نهادینه کردن فرهنگ مشاوره در مناطق محروم تاکید کردند.

حسن رضایی مقدم کاهش معضلات رفتاری و اجتماعی این منطقه، به حداقل ممکن را بعنوان اهداف این رویکرد دانست و افزود: در مناطق محروم آسیب‌های اجتماعی مختلفی وجود دارد و این مشاوره‌ها کمک می کند ذهن‌ها و رفتار‌های فردی در این منطقه تغییر یافته و نیز فرهنگ مشاوره در این منطقه نهادینه شود.

وی گفت: کسانی که در این محله از رفتارهای غیر اجتماعی آسیب دیده اند دعوت می شود از تاریخ یازدهم تیر ماه با مشاوران و روانشناسان در جلسات ماهانه هم به صورت گروهی هم به صورت فردی حضور داشته باشند تا با بهره گیری از این مشاوره ها بتوانی با کاهش آسیب ها جامعه ای سالم تر داشته باشیم.