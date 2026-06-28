پخش زنده
امروز: -
بنیاد شهید در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت، در برابر بردباری و پایداری جانبازان شیمیایی و خانوادههای آنان ادای احترام و بر ضرورت پاسداری از کرامت انسانی و مقابله با هرگونه بهکارگیری سلاحهای کشتار جمعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بمباران شیمیایی سردشت، در برابر بردباری و پایداری جانبازان شیمیایی و خانوادههای معزز آنان ادای احترام و بر ضرورت پاسداری از کرامت انسانی و مقابله با هرگونه بهکارگیری سلاحهای کشتار جمعی تاکید کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
سردشت سرزمین مظلومان و نفسهای سوخته است؛ شهری که در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۶ یکی از تلخترین و دردناکترین وقایع تاریخ معاصر ایران در آنجا رقم خورد. بمباران شیمیایی سردشت مصداق روشن جنایت جنگی و اقدامی غیرقانونی و ضد بشری علیه مردمی بیدفاع بود که زخمهای آن واقعه شوم هنوز هم بر تن و روحشان عیان است.
بمبهای خردلی که توسط رژیم بعث و البته با حمایت همپیمانانش بر سر مردم مظلوم و بیگناه این شهر ریخته شد، نه تنها جان که رویاها و آیندهشان را سوزاند و آثار رنج و درد آن همچنان بر زندگی بازماندگان باقی مانده است.
جانبازان شیمیایی سردشت سند زنده مظلومیت مردمانی هستند که با صبوری دردهای پنهان و آشکار خود را تحمل مینمایند؛ آنها جنایتی را راویت میکنند که هرگز فراموش نخواهد شد.
بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بمباران شیمیایی سردشت، در برابر بردباری و پایداری جانبازان شیمیایی و خانوادههای معزز آنان ادای احترام مینماید و بر ضرورت پاسداری از کرامت انسانی و مقابله با هرگونه بهکارگیری سلاحهای کشتار جمعی تاکید دارد. امید است با پایبندی تمام کشورها به قوانین بین المللی، مردم جهان از تهدید این سلاحها از هر نوع و با هر ابزاری مصون بمانند.