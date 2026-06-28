\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648\u0627\u062d\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u0631\u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646\u060c \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u062d\u062b \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0627\u0633\u062a.