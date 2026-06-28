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رقابت رالی اتومبیل رانی آکروپلیس - هشتمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ - شنبه در یونان ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی رالی آکروپلیس که به مسافت کلی ۳۲۳.۳۱ کیلومتر و در ۱۷ مرحله ویژه در جادههای سنگی در منطقه لوتراکی در حومه شهر لوتراکیا برگزار شد (۱۳ مرحله از ۱۷ مرحله ویژه) به این شرح است:
۱- تیری نوویل از بلژیک - اتومبیل هیوندای آی ۲۰، ۲:۴۰:۱۸:۰۷ ساعت
۲- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۴:۰۱ ثانیه اختلاف
۳- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۲:۱۷:۰۰ دقیقه اختلاف
۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۳:۰۰:۰۶ دقیقه اختلاف.
۷- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۴:۴۳:۰۱ دقیقه اختلاف
* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس هفتمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:
- انفرادی:
۲۱- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۴:۲۵:۰۴ دقیقه اختلاف
* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس هفتمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۵۱ امتیاز
۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۳۱،
۳- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۰۲،
۴- سامی پایاری از فنلاند ۹۶،
۵- آدرین فورمو از فرانسه ۸۹
- تیمی:
۱- تویوتا گازو ژاپن ۳۷۰ امتیاز
۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۲۴۳،
۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۰۶