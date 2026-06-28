به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی رالی آکروپلیس که به مسافت کلی ۳۲۳.۳۱ کیلومتر و در ۱۷ مرحله ویژه در جاده‌های سنگی در منطقه لوتراکی در حومه شهر لوتراکیا برگزار شد (۱۳ مرحله از ۱۷ مرحله ویژه) به این شرح است:

۱- تیری نوویل از بلژیک - اتومبیل هیوندای آی ۲۰، ۲:۴۰:۱۸:۰۷ ساعت

۲- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۴:۰۱ ثانیه اختلاف

۳- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۲:۱۷:۰۰ دقیقه اختلاف

۴- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۳:۰۰:۰۶ دقیقه اختلاف.

۷- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۴:۴۳:۰۱ دقیقه اختلاف

* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس هفتمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:

- انفرادی:

۲۱- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۴:۲۵:۰۴ دقیقه اختلاف

* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس هفتمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۵۱ امتیاز

۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۳۱،

۳- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۰۲،

۴- سامی پایاری از فنلاند ۹۶،

۵- آدرین فورمو از فرانسه ۸۹

- تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۳۷۰ امتیاز

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۲۴۳،

۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۰۶