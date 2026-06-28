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معاون قضایی قوه قضاییه در زنجان، رسیدگی به پروندهها و اجرای عدالت را رسالت اصلی دستگاه قضایی طبق قانون اساسی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه رسالت اصلی دستگاه قضایی طبق تاکید قانون اساسی رسیدگی به پروندهها و اجرای عدالت است، گفت: اگر در رسیدگیها رضایتمندی مردم حاصل نشود به این معنی است که وظایف خود را به درستی انجام ندادهایم.
حجت الاسلام علی مظفری در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تجلیل از بازنشستگان و قضات و کارکنان نمونه دادگستری کل و سازمانهای تابعه قوه قضاییه استان، افزود: انتظاری که از دستگاه قضایی میرود، رعایت عدالت قضایی است و آنچه که از اذهان مردم میگذرد این است که تمام اقشار مردم از خدمات قضایی به صورت یکسان برخوردار شوند.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت قضایی همچنین در بحث رسیدگیها مطرح است اظهار داشت: دستگاه قضایی به غیر از وظیفه اصلی که قانون مشخص کرده یک وظیفه دیگری هم دارد که کمک به دولت و حمایت از تولید و واحدهای تولیدی و اشتغال است.
مظفری با بیان اینکه عدالت قضایی به معنای واقعی کلمه یعنی درست اجرا کردن قانون است، گفت: رفتار صحیح با افراد و اصحاب پرونده باید بر اساس قانون باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: دادرسیها باید بر اساس قانون باشد، یعنی تصمیمات قضات جنبه قانون داشته باشد که در این صورت اصحاب پرونده با رضایت از مجموعه خارج خواهند شد.
وی در ادامه با بیان اینکه آشنایی مردم با مسائل حقوقی و قضایی فرایند رسیدگی به پروندهها و موجبات جلب رضایت مردم را فراهم خواهد کرد، گفت: بخشی از نگرانیهای مردم مربوط به ناآشنایی با مسائل قضایی است که در این زمینه نیازمند ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه هستیم.
مظفری گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مسئولان قوه قضاییه و قضات و کارکنان شبانه روز در جهت اجرای عدالت پای کار بودند و به صورت جهادی برای خدمت به مردم و بدون توقف در اجرای عدالت خدمترسانی کردند.
وی با بیان اینکه اثرگذاری احکام قضایی صادره در دادگاهها در رسیدگی به موقع و برخورد قاطع با مجرمان است، تاکید کرد: در پروندههای جرایم امنیتی با کسانی که در جنگ رمضان و ۱۲ روزه با دشمن همکاری داشتند بدون اغماض و با قاطعیت برخورد شد.
در این مراسم از قضات و کارکنان بازنشسته سال ۱۴۰۴ و از قضات و کارکنان نمونه مجموعه قوه قضاییه در استان تجلیل شد.