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استاندار خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی بانکها در تسهیلاتدهی و رونق تولید، با اشاره به اشباع دستگاههای دولتی بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، روز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: انتظار داریم بانکها در عرصه توسعه بیش از پیش ورود پیدا کنند و تسهیلات را راحتتر و سریعتر در اختیار مردم قرار دهند.
استاندار خوزستان با اشاره به دغدغه اشتغال جوانان افزود: من کسانی را میبینم که فوقلیسانس و دکترا دارند، اما متأسفانه ما برایشان شرایطی ایجاد نکردیم و آنها حاضرند شغلی را دنبال کنند که اصلاً متناسب با سطح تحصیلاتشان نیست.
موالیزاده با بیان اینکه دستگاههای دولتی اشباع شدهاند، تصریح کرد:، چون بزرگترین اقتصاد دولتی را در خوزستان داریم، باید تلاش کنیم بخش تعاون و بخش خصوصی تقویت شود؛ برای این کار باید مشوق بگذاریم، وام را سریعتر بدهیم و و شرایط سرمایهگذاری را فراهم کنیم.
استاندار خوزستان اظهار داشت: اشتغال برای آن جوان عزیزی که میخواهد ازدواج کند، خانه ندارد، بیکار است و میخواهد تشکیل خانواده بدهد، یک مسئله جدی است و ما مسئول این کار هستیم.
موالیزاده با تأکید بر ضرورت هماهنگی و سرعت عمل در رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلف و بانکها باید پای کار بیایند، موانع برطرف شود و تسهیلات به سرعت داده شود تا بخش خصوصی تقویت شود، سرمایهگذاری کند، تولید کند، نیرو جذب کند و مشکل اشتغال حل شود.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار بیکاری پس از جنگ گفت: روز اولی که بعد از جنگ، آماری از بیکاران داشتیم که به خاطر جنگ میخواستند بیکار شوند، حدود ۵۰ هزار نفر بود که ما جلوی این کار را گرفتیم و آمار بیکاری را در این زمینه به یک دهم رساندیم.
موالیزاده با اشاره به برخی واحدهای تولیدی که با مشکلات مواجه هستند، افزود: گاهی کارخانهای میخواهد تعطیل کند و مدیرش میگوید به من شش ماه تا یک سال فرصت دهید تا بتوانم سر پای خود بایستم؛ ما باید این امکان را به او بدهیم تا اشتغال حفظ شود و تولید رونق بگیرد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه فلسفه کارگروه رفع موانع تولید، رونق تولید و ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: گاهی با تندی با بعضی بخشها برخورد میکنیم تا به وظایف خود عمل کنند، پای کار باشند و دغدغه حل مشکلات استان را داشته باشند؛ این مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور محترم است.
موالیزاده گفت: خوزستان پیشتاز در توسعه بوده و نباید عقب بیفتد؛ همه باید کمک کنیم تا خوزستان به دوران رونق خود بازگردد و همانطور که از ابتدا پیشتاز بوده، دوباره آن رونق را در استان ایجاد کند.