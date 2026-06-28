همزمان با شب دوازدهم محرم، صد و نوزدهمین تجمع مردمی «دیار علویان» با حضور عزاداران حسینی در شهرهای مختلف مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با شب چهارم شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، صد و نوزدهمین تجمع مردمی «دیار علویان» با حضور گسترده مردم عزادار در شهرستان‌های مختلف مازندران برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در خیابان‌ها، مساجد و حسینیه‌ها، ضمن سوگواری برای سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

عزاداران حسینی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ادامه راه مقاومت، حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.