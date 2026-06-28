نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس، گفت: مردم هرمزگان، شایسته بهره‌مندی از خودرو‌های ایمن و باکیفیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد مرادی، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل پیگیری اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد، فراهم کردن امکان استفاده مردم از خودرو‌های ایمن‌تر، کم‌مصرف‌تر و باکیفیت‌تر بوده است.

او این اقدام را نتیجه سال‌ها پیگیری نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس، مسئولان استانی و مدیران مناطق آزاد برشمردو افزود: بیش از ۲۰ سال مطالبه مردم هرمزگان مطرح بود و در سه دوره نمایندگی مجلس و حتی پیش از آن، بار‌ها از مسیر‌های مختلف پیگیری شد.

مرادی با اشاره به ضرورت اجرای عدالت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های مناطق آزاد، گفت: همواره این پرسش وجود داشت که چرا در برخی مناطق آزاد کشور امکان تردد خودرو‌ها به شهرهای استان فراهم است، اما مردم هرمزگان از این امکان محروم بودند و این موضوع با رئیس‌جمهور نیز مطرح شد و تأکید کردیم اگر قرار است عدالت محقق شود و حال مردم بهتر شود، یکی از مصادیق آن، پاسخ به همین مطالبه مردمی است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس، خاطرنشان کرد: مردم حق دارند از خودرو‌هایی با کیفیت، ایمن و کم‌مصرف استفاده کنند و ناچار نباشند خودرو‌هایی با مصرف سوخت بالا و قیمت‌های سنگین را خریداری کنند و برای این مسئله، مطالبه مردم و مسئولان پیگیری شد.

مرادی از دولت، استاندار هرمزگان، اعضای شورای تأمین استان، مدیران مناطق آزاد کیش و قشم و دست‌اندرکاران اجرای طرح قدردانی کرد و گفت: نگاه مثبت و همدلی مسئولان موجب شد این مطالبه مردمی به نتیجه برسد.

او از نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور قدردانی کرد و افزود: اگر امروز امنیت، آرامش و امکان خدمت به مردم فراهم است، حاصل مجاهدت نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و همراهی مردم است، دشمن در برابر اقتدار جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کرد و این موفقیت با حضور مردم و تلاش مدافعان امنیت رقم خورد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس، خاطرنشان کرد: رویکرد مردم‌محور مدیران مناطق آزاد کیش و قشم نسبت به گذشته کاملاً محسوس است و تلاش آنان برای کاهش تشریفات اداری و حل مشکلات مردم، شایسته قدردانی است.

احمد مرادی با استناد به فرمایش حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه عدل، هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم به عدالت نزدیک شویم، باید امور را در جایگاه واقعی خود قرار دهیم و خدمت به مردم را در اولویت قرار دهیم.

او با تأکید بر ضرورت همدلی مسئولان افزود: امروز فرصت اختلاف، حاشیه‌سازی و پرداختن به مسائل فرعی را نداریم و همه باید برای پیشرفت استان و خدمت به مردم در کنار یکدیگر باشیم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس، گفت: همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است، در دل هر سختی، آسانی و فرصت نهفته است و باید از این فرصت‌ها برای توسعه استان استفاده کنیم و با همدلی و تلاش، گام‌های مؤثری در مسیر رفع مشکلات مردم برداریم.