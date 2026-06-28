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فرماندار شهرستان در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از آمادگی کامل شهرستان برای میزبانی و خدمترسانی به زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانینژاد با اشاره به قرار گرفتن شهرستان در مسیر تردد زائران استانهای شمالی و شمال شرق کشور، اظهار داشت: فیروزکوه آمادگی اسکان حداقل ۵ هزار نفر از زائران را دارد و تمامی ظرفیتهای مساجد، حسینیهها، سالنهای ورزشی، مدارس و اماکن عمومی برای این مهم پیشبینی شده است.
وی افزود: در راستای خدمترسانی مطلوب به زائران، ۱۱ نقطه در سطح شهرستان برای استقرار موکبها و ایستگاههای صلواتی از گدوک تا سرانزا پیشبینی شده و خدمات اسکان، پذیرایی، امدادی و بهداشتی در این نقاط ارائه خواهد شد.»
فرماندار فیروزکوه بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماترسان تأکید کرد و گفت: تمامی کمیتههای تخصصی ستاد شهرستانی موظف هستند ظرف ۴۸ ساعت برنامههای اجرایی خود را نهایی و برای آغاز عملیات خدمترسانی اعلام آمادگی کنند.
زمانی نژاد همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها، دهیاریها، بخش خصوصی، کارخانهها، هیئتهای مذهبی و نیروهای مردمی تأکید کرد و افزود: با همدلی و مشارکت همه بخشها، فیروزکوه آماده ارائه خدمات شایسته به زائران و عزاداران این رویداد بزرگ ملی و مذهبی است.