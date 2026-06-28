به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، براساس برنامه ریزی‌های فدراسیون نابینایان و کم بینایان مبنی بر از سرگیری فعالیت ورزشکاران و ایجاد انگیزه در رشته‌های مختلف، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی گلبال ویژه دختران کمتر از ۲۳ سال از امروز در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم از استان‌های مختلف کشور تا ۹ تیرماه ادامه خواهد داشت.

برترین‌های این رقابت‌ها انتخاب و با پوشیدن پیراهن تیم ملی آذرماه در مسابقات جوانان قهرمانی آسیا حاضر می‌شوند.