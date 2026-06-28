عکسی از مراسم تشییع دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه میناب» که مدال طلای جشنواره بین‌المللی «گلدن‌شات ۲۰۲۶» را از آن خود کرد، بازتابی جهانی از مظلومیت این حادثه به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی آخوندی، عکاس و مستندسازی که با ثبت لحظات تلخ این واقعه، راوی صادق این جنایت بوده، در گفت‌و‌گو با شبکه خبر به تشریح ابعاد این اثر پرداخته است.

مرتضی آخوندی با اشاره به لحظات اولیه وقوع حادثه در میناب گفت: ساعت ۱۰:۴۰ صبح روز واقعه به محل رسیدم؛ مدرسه مملو از جمعیت و خانواده‌ها و مردم با اندوهی وصف‌ناپذیر که در حال جست‌و‌جو یا کمک به حادثه‌دیدگان بودند.

از همان لحظات اولیه برای ثبت دقیق واقعیت، شروع به فیلم‌برداری و عکاسی کردم و عکس برگزیده جشنواره نیز با استفاده از هلی‌شات در مراسم تشییع ثبت شد تا عمق فاجعه و مظلومیت شهدا در یک قابِ واحد به تصویر کشیده شود.

این عکاس در واکنش به ادعا‌های برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر ساختگی بودن عکس (تولید با هوش مصنوعی) گفت: پس از انتشار این تصویر، برخی تلاش کردند اصالت آن را زیر سؤال ببرند.

ما برای رد قاطع این ادعاها، فیلم‌های مستند از صحنه حادثه و همچنین قطعاتِ باقی‌مانده از بمب که برچسب USA بر روی آنها درج شده بود، منتشر کردیم؛ همین شفاف‌سازی باعث شد تا روایت رسمی و واقعی این جنایت بر تمامی شایعات غلبه کند.

آخوندی از تولید مستندی ۴۷ دقیقه‌ای با همین محوریت خبر داد که در ۵ بخش مجزا تدوین شده است.

وی در این‌ باره افزود: این مستند به روایت زندگی خانواده‌های شهدا، معلمان بازمانده، امدادگران، تیم‌های شناسایی پیکر‌ها در غسالخانه و بخش رسانه‌ای حادثه می‌پردازد.

وی همچنین با قدردانی از روحیه خانواده‌های شهدا گفت: مقاومت، صبر و ولایت‌مداری این خانواده‌ها در اوج اندوه، بسیار درس‌آموز بود.

آخوندی در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی‌اش نه کسب جوایز هنری، بلکه ثبتِ تاریخیِ این جنایت بوده، افزود: انگیزه اصلی من این بود که صدای مظلومیت بچه‌های میناب شنیده شود و این حادثه در غبار فراموشی گم نشود.

من معتقدم هر شهید و هر حادثه، ده‌ها روایت دارد که مستندساز وظیفه دارد آنها را ثبت کند؛ اگر نیتِ ثبتِ رنج‌ها پاک باشد، اثر هنری در حافظه تاریخ ماندگار خواهد شد.

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https://telewebion.ir/episode/0x16c6f0ff