تشکل‌های شاهد و ایثارگر به مناسبت روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایت ضدبشری رژیم بعث عراق در حملات شیمیایی به مردم مظلوم شهر سردشت، محاکمه و مجازات عوامل استکبار جهانی در تجهیز کردن ماشین جنگی رژیم معدوم صدام را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ تشکل‌های شاهد و ایثارگر به مناسبت روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایت ضدبشری رژیم بعث عراق در حملات شیمیایی به مردم مظلوم شهر سردشت، خواستار محاکمه و مجازات عوامل استکبار جهانی در تجهیز کردن ماشین جنگی رژیم معدوم صدام شدند.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

در روز‌های هفتم و هشتم تیر ماه ۱۳۶۶ هجری شمسی هواپیما‌های بمب‌افکن رژیم بعث عراق با بمب‌های شیمیایی به چهار نقطه پر ازدحام و متراکم جمعیتی شهر سردشت حمله کردند و زنان و کودکان و مردم بی‌دفاع آن شهر و اطراف آن را آماج گاز‌های کشنده و دهشتناگ شیمیایی قرار دادند.

حملات شیمیایی این رژیم منحوس علیه سربازان ایرانی در طول ۸ سال دفاع مقدس، همواره ادامه یافت و این امر در حالی بود که دولت عراق خود به تنهایی توان ساخت سلاح‌های میکروبی و شیمیایی را نداشت. دولت جنایتکار آمریکا در چراغ سبز دادن به کشور‌های اروپایی و ارسال فناوری اینگونه سلاح‌ها، بار‌ها حقوق بین‌الملل را در ممنوعیت تولید و تکثیر و بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نقص کرد. رسانه‌های غربی نیز، در بسیاری موارد به دست داشتن در تجهیز کشور عراق به سلاح شیمیایی و میکروبی اعتراف کرده‌اند.

سالروز این حادثه دهشتناک در هشتم تیرماه که به عنوان روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نام گرفته بیانگر رسالت همه نهاد‌های مردمی برای تلاش در جهت کاستن از آلام و رنج‌های بی‌شمار جسمی و روحی مصدومین عزیز شیمیایی و خانواده‌ها و بازماندگان آنان می‌باشد.

با گذشت ۳۲ سال از این فاجعه تلخ و دردناک هنوز اثرات ناشی از آن التیام نیافته و آثار مصیبت‌بار آن را تا همیشه تاریخ نمی‌توان فراموش نمود. مصدومین این حادثه بزرگ به عنوان قربانی سلاح‌های شیمیایی در دوران معاصر حق بزرگی برگردن جامعه جهانی دارند که جادارد برای احقاق حقوق از دست رفته آنان از هیچ کوششی دریع نورزید.

تشکل‌های شاهد و ایثارگر ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری محاکمه و مجازات عوامل استکبار جهانی را که در تجهیز کردن ماشین جنگی رژیم معدوم صدام نقش مهمی را به عهده داشتند، خواستار شدند و از همه نهاد‌های ذیربط کشور خواستند پیگیر اقدامات لازم در این خصوص باشند ا بدینوسیله محاکمه و مجازات دیگر جنایتکاران در رابطه با احقاق حق مصدومین شیمیایی را در پی داشته باشد.

امید است با اقدامات موثر در سطوح بین المللی بتوان قدم موثری در رویارویی با توسعه تولید و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و میکروبی برداشت و از این راه امنیت مردم را در سراسر دنیا در مقابل این گونه سلاح‌های مخرب و کشتار جمعی تأمین نمود و زمینه لازم را برای استفاده صلح آمیز از تجهیزات، عوامل بیولوژیک و اطلاعات و دانش فنی مربوط در جهت اهداف بشر دوستانه فراهم نمود.