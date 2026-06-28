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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه اغلب صنایع بامشکلاتی همچون بدهی بانکی، تامین مواد اولیه و یا تامین انرژی مواجه بودند گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه تولید از تعطیلی ۳۶۲ واحد و بیکاری ۱۱۹ هزار و ۱۴۵ نفر جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی یکشنبه در نشست خبری در محل این معاونت بیان کرد: ۱۸۴ واحد تولیدی استان که تعطیل شده بودند نیز احیا شدند.
وی گفت: در سهماهه نخست امسال نیز ۴۵ مصوبه در این حوزه به تصویب رسید و ۳۲ بازدید از واحدهای صنعتی انجام شد که در نتیجه آن از تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکاری ۲۳ هزار نفر جلوگیری شد.
پورسلیمی افزود: سال گذشته نیز ۱۴ واحد دانشبنیان به چرخه تولید بازگشتند که در نتیجه آن از بیکاری چهار هزار و ۶۶۴ نفر جلوگیری شد و ۱۰۵ فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از تولید بیان کرد: در زمینه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران اقدامات خوبی انجام شده است. در همین راستا «شنبههای اقتصادی» در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان برگزار شد و در صورت نیاز، مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل پیگیری میشد.
معاون پیشگیری از جرم دادگستری خوزستان با اشاره به حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ تحمیلی گفت: با شرکتهای فولادی که در جنگ تحمیلی سوم مورد آسیب قرار گرفتند، جلساتی برگزار شد، در این نشستها درخواست شد شرکت فولاد جهانآرا تامین مواد اولیه شرکتهای فولادی استان را بر عهده بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم اظهار کرد: تجربه نشان داده است که پیشگیری همواره بهتر از درمان است و هر جرمی که پیش از وقوع مهار شود، از خسارتهای مالی و اجتماعی فراوان جلوگیری خواهد کرد.
پورسلیمی اظهار کرد: قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضاییه و دادگستری قرار داده است و در همین راستا تلاش میشود با برنامهریزیهای هدفمند، زمینه کاهش جرایم فراهم شود؛ با این حال، پیشگیری از جرم تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و همه آحاد جامعه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.
وی افزود: مسئولان اجرایی نیز باید نسبت به اهمیت پیشگیری آگاه شوند، زیرا هرچند اقدامات پیشگیرانه ممکن است در سکوت انجام شود، اما از بروز خسارتهای گسترده جلوگیری میکند.
جلوگیری از تغییر کاربری بیش از ۴۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در خوزستان
وی در ادامه به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در استان به دغدغهای جدی تبدیل شده است و بخش قابلتوجهی از این اقدامات به سمت ویلاسازی سوق یافته است.
پورسلیمی افزود: سال گذشته از تغییر کاربری ۴۲۰ هزار و ۸۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی جلوگیری شد و در سال جاری نیز تاکنون از تغییر کاربری ۱۴۲ هزار و ۱۱۷ هکتار پیشگیری شده است.
وی همچنین به موضوع تثبیت مالکیت در استان اشاره کرد و گفت: در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز، حدود ۲۰۰ واحد صنعتی در مرحله صدور سند قرار دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در ادامه تاکید کرد: برای جلوگیری از توسعه بیرویه شهر اهواز، باید با ساختوسازهای غیرمجاز مقابله شود؛ تعیین محدوده شهری و اقداماتی نظیر تکمیل کمربند سبز میتواند از گسترش بیرویه شهر جلوگیری کند.
کاهش ۱۵ درصدی رسم تیراندازی در مراسم خوزستان
پورسلیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تیراندازی در مراسمها اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده از سوی دادگستری خوزستان، آمار تیراندازی در مراسمهای استان ۱۵ درصد کاهش یافته است بهطوری که این رقم از سه هزار و ۶۴۸ فقره در سال ۱۴۰۳ به سه هزار و ۹۵ فقره رسیده است.
وی افزود: در شهرستان شوش با اجرای پویشهای مختلف این پدیده به صفر رسیده و برای مقابله با این رفتار ناهنجار اجتماعی، باید بیش از پیش فرهنگسازی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از اجرای برنامههای مختلف برای کاهش آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از ورود پروندهها به دستگاه قضایی در استان خبر داد.
پورسلیمی با اشاره به اجرای طرحهای پیشگیرانه در مناطق حاشیهای اهواز و سایر نقاط استان اظهار کرد: در قالب برنامههای پیشگیری، گروههای سازش محلهای در این مناطق تشکیل شدند که تاکنون هشت گروه از میان افراد متنفذ، ریشسفیدان و معتمدان محلی ایجاد شده است.
وی افزود: در این چارچوب ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده به این گروهها ارجاع داده شد که از این تعداد هزار و ۹۶۶ پرونده به صلح و سازش ختم شد و از ورود آنها به دستگاه قضایی جلوگیری شد، همچنین برنامهریزی شده است که در سال جاری ۱۰ گروه جدید سازش محلهای نیز تشکیل شود.
کاهش ۴۱ درصدی موارد اورژانسی آسیب اجتماعی در مدارس خوزستان
پورسلیمی در ادامه به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس، تعدادی از قضات به مدارسی که با آسیبهای اجتماعی بیشتری مواجه هستند اعزام میشوند و کارگاههای آموزشی در موضوعاتی مانند خشونت، مواد مخدر، مشروبات الکلی، حمل قرصهای روانگردان، آسیبهای فضای مجازی و پیشگیری از کلاهبرداری برگزار میکنند.
وی ادامه داد: در این طرح حدود ۳۵۰ دوره آموزشی برگزار شد و با اقدامات انجام شده، میزان غربالگری دانشآموزان از ۲۹۸ هزار و ۹۶۷ نفر به ۴۵۶ هزار و ۵۴۶ نفر افزایش یافت که نتیجه آن کاهش موارد اورژانسی در مدارس و ۴۱ درصد کاهش آسیبهای اجتماعی در این محیطها بوده است.
جلوگیری از ۵۰۶ مورد سقط جنین در خوزستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان همچنین به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سقط جنین اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای حمایتی و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، در سال گذشته ۵۰۶ مورد انصراف قطعی از سقط جنین ثبت شد و برای ۴۰ مورد نیز بستههای حمایتی در نظر گرفته شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری کارگاههای آگاهیبخشی حقوقی خبر داد و افزود: در راستای افزایش آگاهیهای حقوقی مردم، ۱۵۰ کارگاه آموزشی در مساجد استان برگزار شد تا شهروندان با حقوق و تکالیف قانونی خود بیشتر آشنا شوند.
پورسلیمی در خصوص سامانه «مسیر» اظهار کرد: زوجینی که قصد طلاق دارند باید در این سامانه ثبتنام کنند تا از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند، در سال ۱۴۰۳ تعداد سه هزار و ۹۴۲ مورد در این سامانه ثبت شد که این رقم در سال گذشته به ۶ هزار و ۲۹۸ مورد افزایش یافت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۷۷۱ مورد از درخواستهای طلاق به سازش ختم شد و این رقم در سال گذشته به هزار و ۳۹۴ مورد رسید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان همچنین به برگزاری همایش «زنان امیدآفرین» در استان اشاره کرد و گفت: این همایش به ابتکار معاونت اجتماعی برگزار شد و در آن از فعالان حوزههای حقوقی و اجتماعی تقدیر به عمل آمد. همچنین در حاشیه این برنامه ۱۰۰ میز خدمت حقوقی برای ارائه مشاوره به شهروندان برپا شد.
وی عنوان کرد: در این معاونت کمیتههای مختلفی برای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است که امسال با جدیت بیشتری موضوعات مختلف را بررسی و پیگیری خواهند کرد.
پورسلیمی به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل در استان اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ هزار و ۵۷۱ دانشآموز بازمانده از تحصیل در خوزستان شناسایی شد که با اقدامات انجام شده، این رقم در سال ۱۴۰۴ در گروه سنی ۶ تا یازده سال به هشت هزار و ۴۳۵ نفر کاهش یافته است.