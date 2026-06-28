به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» و پایانی (TAL) به ۳۲،۵۲۳ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۲۲۸ همت رسید و ارزش کل بازار‌های سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۷ هزار و ۳۴۰ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز معادل (۱.۹) درصد افت کرد و به سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۷۰ واحد رسید.

در مبادلات امروز شاخص هم‌وزن نیز با افت (۱.۵) درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۲۳۰ واحد قرار گرفت.

شاخص کل فرابورس نیز با افت (۱.۲) درصدی به سطح ۳۸ هزار و ۴۴۹ واحد رسید.

همچنین، امروز در مرحله معاملات پایانی (TAL) ۱۰۹ نماد به ارزش ۶۱ میلیارد تومان معامله شد.