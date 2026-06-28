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طرح پایش برخط معادن با هدف صیانت از ذخایر معدنی، بهره وری، نظارت بر فعالیتهای معدنی و هوشمندسازی نظارت بر معادن استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طرح پایش برخط معادن با هدف صیانت از ذخایر معدنی، بهره وری، نظارت بر فعالیتهای معدنی و هوشمندسازی نظارت بر معادن و رعایت کلیه شاخصهای نظارتی در استان آغاز شد.
امیرعلی مسیبی افزود: طرح پایش برخط معادن در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی قانون معادن و نیز مصوبات دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه و شورای معادن استان پیرامون وصول صحیح حقوق دولتی معادن اجرا میشود.
وی با بیان اینکه این سیستم هوشمند با هدف شفاف سازی اتصال به سامانههای مختلف و دسترسی بهره برداران به اطلاعات استخراج انجام میشود، یادآور شد: سامانه پایش و مانیتورینگ معادن مجموعهای از فناوریها، نرمافزارها و سختافزارهای پیشرفته است که برای نظارت بر عملکرد معادن طراحی شدهاند به گونهای که این سامانهها با استفاده از دوربین پلاکخوان، اطلاعات ماشین آلات و میزان تناژ را جمعآوری کرده سپس این دادهها از طریق واحدهای جمعآوری داده به سیستمهای مرکزی مستقر در ادارهکل صمت و سایر دستگاههای مرتبط منتقل میشود و در نهایت، اطلاعات به صورت گزارشها یا داشبوردهای گرافیکی به اپراتورها و مدیران ارائه میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به فرآیند اجرای این طرح، تصریح کرد: در ابتدای فرآیند بهره بردار درخواست خود را برای حمل و خروج ماده معدنی از معدن را در سیستم هوشمند باربری ثبت میکند و درخواست بهره بردار از طریق سیستم مذکور به باربری ارسال میشود و باربریها متناسب با ماده معدنی خودروی مورد نیاز را اختصاص میدهند که یکی از مزایای این سیستم استفاده نکردن از خودروهای غیر مجاز و غیر ایمن برای حمل مواد معدنی است.
وی یادآور شد: قبل از بارگیری، ماشین در باسکول وزن کشی میشود و اطلاعات مربوط به کامیونها در زمان بارگیری در محل جبهه کار معدنی وارد و در نرم افزار ثبت بار اطلاعات لازم ثبت میشود.
مسیبی ادامه داد: در مرحله وزن کشی ماشین حمل ماده معدنی روی باسکول قرار گرفته که با توجه به اتصال نرم افزار باسکول به دستگاه وزن کشی و دوربین مدار بسته و داشتن پلاکخوانی هوشمند خودرو اطلاعات مورد نیاز را ثبت میکند که در نهایت کلیه فعالیتها و عملکرد معدن با دقت بالا در اختیار اداره کل صمت، بهره بردار، اداره راه و ارگانهای نظارتی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این سامانهها، شفافیت میزان برداشت معادن است، خاطرنشان کرد: طرح پایش برخط معادن از معادن بزرگ استان آغاز و تاکنون در ۲ معدن اجرایی شده است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته در همه معادن استان اجرا خواهد شد.