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اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تندبادهای لحظهای در استان هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی از روز دوشنبه هشتم لغایت اواخر وقت سه شنبه نهم تیر احتمال وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظهای و برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی در مناطق غربی، مرکزی، جنوب و جنوب غربی استان وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال، تاخیر در انجام پروازها و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش غلظت آلایندهها و گردوخاک پیش بینی میشود.
وی با اشاره به صدور هشدار زرد وقوع گرد و خاک محلی ادامه داد: توصیه میشود تمهیدات لازم توسط مسئولان مربوطه جهت کاهش و پیشگیری از حوادث احتمالی انجام شود و شهروندان به نکاتی از جمله جلوگیری از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری کودکان و سالمندان توجه کنند.