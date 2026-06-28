به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از روز دوشنبه هشتم لغایت اواخر وقت سه شنبه نهم تیر احتمال وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی در مناطق غربی، مرکزی، جنوب و جنوب غربی استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال، تاخیر در انجام پرواز‌ها و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش غلظت آلاینده‌ها و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار زرد وقوع گرد و خاک محلی ادامه داد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم توسط مسئولان مربوطه جهت کاهش و پیشگیری از حوادث احتمالی انجام شود و شهروندان به نکاتی از جمله جلوگیری از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری کودکان و سالمندان توجه کنند.