به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی با اشاره به سطح زیرکشت آفتابگردان آجیلی در استان کرمانشاه، گفت: پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۲۰ هزار تن محصول تولید شود.

وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت این محصول مربوط به شهرستان‌های صحنه (منطقه دینور) و سنقروکلیایی است، افزود: در دیگر شهرستان‌های استان نیز به‌صورت پراکنده کشت آفتابگردان آجیلی انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به بازارپسندی بالای آفتابگردان آجیلی تولیدی سنقروکلیایی گفت: این محصول در بازار خشکبار کشور با نام تخمه سنقری شناخته می‌شود و به دلیل کیفیت مناسب، طعم مطلوب و دانه‌بندی مناسب از محبوبیت بالایی در میان مصرف‌کنندگان برخوردار است.

شریفی افزود: بخش قابل توجهی از آفتابگردان آجیلی تولیدی استان در شهر‌های مختلف کشور عرضه می‌شود و بخشی از آن نیز به کشور‌های دیگر صادر می‌شود که نشان‌دهنده کیفیت و جایگاه مناسب این محصول در بازار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره زمان کشت این محصول نیز گفت: کشت اول آفتابگردان در اردیبهشت انجام شده و کشت دوم آن نیز تیر ماه و تنها در شهرستان‌های گرمسیری استان صورت می‌گیرد.

وی توسعه کشت دوم آفتابگردان با استفاده از ارقام زودرس در مناطق گرمسیری استان را دارای مزیت دانست و افزود: این شیوه کشت علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، امکان عرضه محصول در مدت زمان کوتاه‌تری به بازار را فراهم می‌کند.

شریفی با بیان اینکه برداشت آفتابگردان آجیلی در استان از اواخر شهریور آغاز شده و حدود یک ماه ادامه دارد، گفت: متوسط عملکرد ارقام محلی این محصول حدود ۱۸۰۰ کیلوگرم در هکتار و عملکرد ارقام هیبرید نیز حدود دو هزار کیلوگرم در هکتار است که با مدیریت صحیح مزرعه و تغذیه مناسب گیاه می‌توان این میزان را افزایش داد.