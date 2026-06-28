برداشت گیلاس از باغ‌های بخش لاریجان شهرستان آمل آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳۰ هزار تن از این محصول از باغ‌های منطقه برداشت و روانه بازارهای داخلی و صادراتی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باغداران لاریجانی این روزها مشغول برداشت گیلاس هستند؛ محصولی که به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب، از کیفیت بالایی برخوردار است و بخشی از آن به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

بخش لاریجان آمل با برخورداری از عمده باغ‌های گیلاس شهرستان و هزاران بهره‌بردار، یکی از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در مازندران به شمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳۰ هزار تن از این محصول از باغ‌های منطقه برداشت و روانه بازارهای داخلی و صادراتی شود.

سطح زیر کشت گیلاس در شهرستان آمل حدود هزار و ۹۰۰ هکتار است که بخش عمده آن در لاریجان قرار دارد. در این منطقه حدود هزار و ۴۰۰ باغدار و بهره‌بردار در تولید گیلاس فعالیت می‌کنند.

گیلاس لاریجان به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب، ارتفاع منطقه و سرمای دیررس، از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار است. برداشت این محصول نسبت به مناطق پایین‌دست با تأخیر آغاز می‌شود و علاوه بر عرضه در بازار‌های استان و کشور، بخشی از آن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود.

یکی از باغداران منطقه با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی گفت: گیلاس محصولی فسادپذیر است و باید در کوتاه‌ترین زمان به بازار عرضه شود. ایجاد صنایع فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، زمینه اشتغال و حتی مهاجرت معکوس به روستا‌های لاریجان را فراهم کند.

مسیر هراز و محدوده بایجان نیز در فصل برداشت، به یکی از مراکز عرضه مستقیم گیلاس، آلبالو و دیگر محصولات باغی لاریجان تبدیل می‌شود و مسافران و گردشگران می‌توانند محصولات تازه این منطقه را خریداری کنند.

رامسر، نوشهر، نور، ساری و بهشهر نیز از دیگر شهرستان‌های تولیدکننده گیلاس در مازندران هستند و مجموع سطح زیر کشت این محصول در استان به همراه آمل، حدود ۳ هزار هکتار است.

گزارش از مهدی آذرهمایون