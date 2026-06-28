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مدیرکل دفتر حفظ اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی با بیان اینکه تغییر کاربریها معمولا در زمینهای کوچک رخ میدهد، تصریح کرد: پهنه بندی اراضی در قطعات بزرگ راهکاری برای مقابله با این روند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن آشتیانی با اشاره به محدود بودن منابع آب و خاک کشور، حفاظت از اراضی حاصلخیز کشاورزی را ضرورتی برای حال و آینده دانست و گفت: تغییر کاربری زمانی رخ میدهد که زمین کشاورزی قطعه قطعه شده باشد، به همین دلیل برای مقابله با این روند لازم است که اراضی کشاورزی در قطعات بزرگ و صالی پهنه بندی شوند.
مدیرکل دفتر حفظ اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی مشارکت و همراهی همه دستگاههای ذیربط را ضروری خواند و افزود: با هماهنگی دستگاههایی مانند موسسه تحقیقات خاک و آب، پهنههای مرغوب اراضی کشاورزی پس از دسته بندی در پنجره واحد ارائه میشوند تا دستگاههای صادرکننده موافقت اصولی از وضعیت زمین مورد نظر مطلع باشند و در صدور مجوز تغییر کاربری دقت بیشتری داشته باشند.
بر اساس آمار سازمان منابع طبیعی در یک دهه اخیر بیش از پانصد و هشتاد هزار فقره تغییر کاربری کشاورزی شناسایی شده که بیش از پنجاه درصد آنها در اراضی زراعی بوده است.
پژوهشهای رسمی نشان میدهد که این میزان تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به معنی از دست رفتن زمینه تولید غذای ششصد و هشتاد هزار نفر از جمعیت کشور در هر سال است.