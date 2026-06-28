به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، حمید نیلی از برگزاری رویداد ملی رسانه‌ای «بدرقه آفتاب» خبر داد و اظهار کرد: این رویداد متشکل از ثبت روایت از مراسم تشییع امام مجاهد شهید؛ حضرت آیت‌الله‌العظمی «سیدعلی خامنه‌ای» است که با شعار «باید برخاست» ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور گفت: رویداد ملی رسانه‌ای «بدرقه آفتاب»؛ روایتی از شکوه این وداع و ثبت لحظه‌های ناب با لنز دوربین بچه‌های مسجد خواهد بود؛ بنابراین اعضای کانون‌ها می‌توانند همزمان با تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت با ثبت قاب‌هایی ماندگار؛ روایتگر این رویداد تاریخی باشند.

آقای نیلی با اشاره به بخش‌های مختلف این جشنواره تصریح کرد: «کلیپ موبایلی»، «عکس»، «عکس‌نوشته»، «پیام صوتی»، «سفرنامه» بخش‌های رویداد ملی رسانه‌ای «بدرقه آفتاب» را تشکیل می‌ده.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در محور‌های پیشنهادی رویداد شامل: «ثبت شور و شعور مردم در مراسم تشییع و وداع»؛ «قاب‌های معنوی از اشک‌ها، نجوا‌ها و دلتنگی‌ها»؛ «روایت خدمت‌رسانی‌های خودجوش مردمی»؛ «نمایش حضور نسل‌های مختلف در این آیین باشکوه» به دبیرخانه ارسال کنند.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور گفت: زمان ارسال آثار تا پایان مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود؛ همچنین شرایط و ویژگی آثار باید در این قالب باشند: «ویدئو‌ها به صورت افقی و حداکثر ۱۰۰ ثانیه باشند»؛ «پیام‌های صوتی از طریق شماره ۸۹۴۰ - ۰۲۱ ارسال شوند»؛ «آثار همراه با نام و نام خانوادگی، نام کانون، استان و شماره تماس ارسال شوند».

آقای نیلی افزود: به ۱۰ اثر برگزیده در هر رشته، به تشخیص هیئت داوران، جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این رویداد، آثار خود را به نشانی bachehayemasjed.ir ارسال کنند.